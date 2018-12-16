國民黨世代交替　孫大千：非年齡是態度問題

孫大千表示，國民黨內接班不是位子問題，也不是年齡問題，這是態度的問題。（孫大千臉書） 中評社台北12月16日電／中國國民黨2020初選提名方式爆內訌，再度引爆中生代接班話題。前國民黨“立委”孫大千16日在臉書發文表示，國民黨內現在沒有任何位子值得去搶，中生代更沒有興趣在黨內搶位子。懇請黨內前輩們展現出大開大闔，天下為公的態度。2020年大選再拿出“萬民擁戴，黃袍加身”這種戲碼，只不過是辜負了台灣民眾給國民黨的最後一次機會罷了！





孫大千臉書全文如下：



這根本不是“位子問題”，也不是“年齡問題”，這是“態度問題”。



首先，國民黨最大的毛病，就是永遠把改革訴求當成是權力鬥爭來處理，好像只要觸碰到了改革，就有人要下台，就有人要奪位。這只是再度反映出當權者對自己缺乏自信的心態。



其次，對於“總統”黨內初選採取“全民調”的主張，和中生代接班的訴求，根本是不相干的兩件事情。黨主席在短時間之內又沒有改選的安排，黨內高層又何必這麼緊張害怕呢？至少在下次改選之前，沒有任何人能夠動搖的黨內的權力結構。



再說，國民黨內現在也沒有任何位子值得去搶，相信中生代更沒有興趣在黨內搶位子。所以，請不要一再的把中生代對於改革的訴求，刻意的扭曲成為黨內的爭權奪利，這是上一代傳統政客玩的把戲，我們根本不屑一顧。



而且，令人好奇的是，黨內前輩們到底拿出了什麼戰功，值得讓中生代覺得佩服和肯定，以及“讓黨員以及支持者心悅誠服”呢？如果連“全民調”都不敢面對了，還有什麼資格誇耀自己的豐功偉績呀？



最後，懇請黨內前輩們展現出大開大闔，天下為公的態度。“萬民擁戴，黃袍加身”這種戲碼，出現在古代的宮廷劇中就可以了，2020年“總統”大選拿出這種把戲，只不過是辜負了台灣民眾給國民黨的最後一次機會罷了！

