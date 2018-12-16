5家互金中概股今年開啟“護盤模式”　

中評社北京12月16日電／在公布了回購股票計劃及預期業績之後，趣店的股價也終於拉升了一把。在美國東部時間12月13日（以下全部用美國東部時間）的交易中，趣店股價報收於6.32美元／股，當日漲幅為20.15%。



而就在12月10日，另一家美股公司和信貸也公布了其回購計劃。當日和信貸股價漲近18%。



在美股上市的中資互金公司連續出手“護盤”的背後，是中概股近一年來持續下跌的股價。如趣店即便是12月13日股價大漲，但以收盤價計，其今年以來的跌幅仍然達到了49.6%，另有多家互金公司股價今年來不止“腰斬”。



今年年中互聯網金融行業風險頻發，加上政策存不確定性，部分上市互金公司股票出現超跌的跡象。而此時互金公司選擇在股價的歷史低點出手護盤，無疑傳遞出公司對今後股價回暖的信心。例如，隨趣店回購計劃一並公布的業績預告顯示，趣店2018年在排除非經常性費用後淨利潤將超過25億元人民幣。



趣店出手“護盤”



股價大漲20%



12月13日，趣店宣布新增3億美元股權回購計劃。



趣店表示，鑒於對公司未來盈利狀況的積極判斷，公司將實施新的股權回購計劃。在未來12個月內，公司將回購累計不超過3億美元代表公司普通股的美國存托股。



以12月13日收盤價計，趣店此次宣布的回購額占其總市值的比重已超過14%。