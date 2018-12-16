違建者有恃無恐　執法者知而不查

中評社北京12月16日電／近日，浙江省縉雲縣紀委對蔡傑不擔當不作為等3起形式主義、官僚主義典型問題進行了通報。



蔡傑，是一名年輕的“85後”基層執法幹部，曾任縉雲縣壺鎮鎮綜合執法辦公室副主任，主要負責分管鎮中、鎮西管理區的建房跟蹤督查工作。



“剛開始，我不願得罪人，所以督查時走走過場，有個形式就算了，事後，面對當事人的‘感謝’，我又沒有堅定立場……”開展審理談話時，蔡傑悔恨地說。



按照有關規定，如果發現有違法建房事實的，綜合執法部門要及時制止，即使房屋已經建好也要依法拆除。然而，面對違建房，本應嚴格執法的蔡傑沒有及時制止，而是選擇“睜一只眼閉一只眼”。到後來，面對當事人的感謝和其他違建戶的請求“打招呼”，又沒能抵住誘惑。



收受了好處，監督自然就打了折扣。對事先“打過招呼”的違建房，一方面，蔡傑會盡量少安排巡邏隊員往違建區域巡邏；另一方面，如果有被舉報，他也會安排下屬象徵性地拆除一部分，盡量減少違建戶的損失。違法建房順利建成後，只按照“三改一拆”的政策以罰代拆進行從輕處理。



從怕得罪人“睜一只眼閉一只眼”不履職盡責，到聽“打招呼”收感謝費，蔡傑嘗到了甜頭，膽子也變大了，不僅對違建監督處置不到位，還給包工頭介紹違建工程，因為有他的關照，這些工程就能順利完成。



“他給我介紹高潮村、南頓村的24戶聯建房工程，而且有了他的關照，我的工期縮短了，人工費節省了一大半，最重要的是違建面積部分讓我的工程量也增加了，錢也賺多得多。”包工頭周某在接受調查時說道。



“剛開始認識蔡傑，是因為我自己家房子要升建，為此我特意去求過‘關照’，一回生二回熟，我們也算是朋友了。後來他知道我自己就是承包建房子的，還給我介紹了好幾個項目。有一個工程只批了建三層，在他的關照下順利建了六層。為了感謝他，我一般事成之後都會以“分紅”的形式返利給他，名義上說是‘介紹費’，其實也就是‘關照費’。”周某補充道。



為了感謝蔡傑的關照，周某在其車內和辦公室分四次送給蔡傑3000元、3000元、4500元和10000元現金，後者全部予以收受。



一次次“你建房、我關照，好處一起拿”，在蔡傑眼裡是一種“雙贏”。違建者有恃無恐得關照，執法者知而不查得紅利。從1000元到1萬元，蔡傑的胃口越來越大，從香煙、提貨卡到現金都來者不拒。



據調查，2014年至2016年短短兩年時間，蔡傑就利用職務便利，收受了違法建房戶呂某、王某、周某等7人為謀求關照所送的現金、香煙、提貨卡等財物，共計價值4.95萬元。2017年3月，蔡傑受到留黨察看一年和降低崗位等級處分。2018年2月，縉雲縣人民法院以受賄罪判處蔡傑免於刑事處罰。



“千里之堤，毀於蟻穴。基層執法幹部選擇性執法是未履職盡責、不擔當、不作為的表現，若不加整治，腐敗問題便隨之而來。以此為戒，我們針對基層執法單位等高風險崗位和重點人員及時開展了廉政風險的排查與預防，雙管齊下，避免此類事件的再發生。”浙江省縉雲縣委常委、縣紀委書記朱芝貴說。



（來源：中央紀檢國家監委網站）