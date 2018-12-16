順“瓜”摸“藤”，以打“傘”促掃黑除惡

中評社北京12月16日電／“從1997年開始，梁錫棋利用先後擔任佛山市南海區桂城街道平東村主要負責人和桂城街道黨工委委員、副書記等職務便利，逐漸形成了以其為中心、家族成員為骨幹的宗族惡勢力……”近日，廣東省紀委監委通報4起涉黑涉惡腐敗和充當“保護傘”典型問題。值得注意的是，在梁錫棋一案中，紀檢監察機關通過查處梁錫棋的經濟問題，順“瓜”摸“藤”，打掉一個以暴力手段控制當地玉器生意的惡勢力家族團夥，受到當地群眾和商戶“點贊”。



掃黑除惡專項鬥爭開展以來，廣東省紀委監委堅決貫徹習近平總書記重要指示批示精神，按照中央紀委和省委部署要求，切實把掃黑除惡與反腐敗鬥爭和基層“拍蠅”結合起來，探索形成以打“傘”促掃黑除惡、打“傘”與掃黑除惡交錯推進的工作機制，成功打掉一批群眾多年舉報但無從下手、長期想打但屢遇干擾的黑惡分子。1月至11月，全省紀檢監察機關立案查處涉黑涉惡腐敗和“保護傘”1689人，其中，有1058人為紀檢監察機關主動出擊、先行查處，占比63%。



大數據分析挖出“保護傘”



一些黑惡勢力之所以能漸成氣候，甚至打不掉、除不盡，很重要的原因就是其背後有大大小小的“保護傘”，只有堅決打掉這些“保護傘”，才能真正根除黑惡勢力。“我們對問題線索和案件台賬進行大數據分析，綜合考慮群眾反映強烈、性質惡劣等因素確定打‘傘’主攻方向，盯住重點問題、重點部位、重點對象，謀定後動、倒序辦案。”廣東省紀委監委有關負責人介紹。



近年來，粵東地區走私犯罪十分猖獗，屢被群眾舉報卻得不到查處，群眾反映強烈。廣東省紀委監委在查處“5·28”專案時，根據相關線索判斷，這些團夥常年肆意妄為，絕不是一些小“傘”小“網”就能罩得住的。通過3個多月的不懈努力，專案組通過將走私頭目異地關押，對其團夥重要成員採取留置措施，獲取了汕頭和汕尾邊防、海關等部門有關領導涉案的證據，一舉端掉這個涉及69名公職人員的“保護傘”網，進而搗毀了與之勾連的涉黑涉惡團夥。



談到查辦這起案件的經驗時，汕尾市紀委監委有關負責人告訴記者：“我們在深挖黑惡勢力‘保護傘’時，將行政執法人員、村居幹部等作為重點群體，核查相關違紀違法問題線索時，必核是否充當‘保護傘’問題，帶動查處涉黑涉惡團夥。”