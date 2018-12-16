總書記主持中央政治局集體學習時的講話精神

中評社北京12月16日電／12月13日下午，中共中央政治局就深化國家監察體制改革舉行第十一次集體學習，習近平總書記在主持學習時發表了重要講話。廣大紀檢監察幹部認真學習領會習近平總書記重要講話精神，表示要進一步提高政治站位，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，忠誠履職盡責，在新的起點上持續深化黨的紀律檢查體制和國家監察體制改革，促進執紀執法貫通，有效銜接司法，推進反腐敗工作法治化、規範化，為新時代完善和發展中國特色社會主義制度、推進全面從嚴治黨提供重要制度保障。



構建黨統一領導、全面覆蓋、權威高效的監督體系



“習近平總書記的重要講話為持續深化國家監察體制改革，推進反腐敗工作法治化、規範化指明了方向。”浙江省委常委、省紀委書記、省監委代主任任振鶴表示，深化國家監察體制改革是貫徹黨的十九大精神、健全黨和國家監督體系的重要部署，是推進國家治理體系和治理能力現代化的一項重要改革。浙江作為最早開展國家監察體制改革試點的三個省市之一，將在新的起點上，把深化改革作為第一動力，堅持目標導向、問題導向，繼續把紀檢監察體制改革推向前進，牢牢把握深化標本兼治的改革目標，強化不敢腐的震懾，扎牢不能腐的籠子，增強不想腐的自覺。



河北省唐山市委常委、市紀委書記穆偉利說：“習近平總書記指出，國家監察體制改革有利於加強黨對反腐敗工作的集中統一領導，有利於實現對公權力監督的全覆蓋，有利於堅持標本兼治、鞏固擴大反腐敗鬥爭成果。這‘三個有利於’的論述令人振奮。”他表示，唐山各級紀檢監察機關將保持戰略定力，持續深化改革，在構建黨統一領導、全面覆蓋、權威高效的監督體系上下真功，不斷推動監察體制改革的制度優勢轉化為治理效能。



“從‘紀檢組’到‘紀檢監察組’，充分體現了監察體制改革後，派駐機構被賦予監察職能，既要依照黨章黨規履行監督執紀問責職責，又要依照憲法監察法履行監督調查處置職責，體現了黨內監督與國家監察的有機統一，實現了對行使公權力的公職人員監督全覆蓋。”重慶市紀委監委派駐市委組織部紀檢監察組組長肖光明表示，要發揮派駐機構近距離、全天候、常態化的特點，切實增強“派”的權威、“駐”的優勢。