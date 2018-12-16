天津密集培訓錘煉鐵軍

中評社北京12月16日電／天津市監察委員會正式掛牌成立近一年時間以來，天津市紀委監委採取多項舉措，促進人員、思想、業務“全融合”，實現“1＋1>2”的效果，著力錘煉紀檢監察鐵軍，努力把紀檢監察隊伍建設成為對黨忠誠、敢於擔當、本領高強、清正廉潔的堅強戰鬥集體。



“監察體制改革之後，監督範圍擴大，監察對象倍增，任務十分繁重。加強幹部培訓，是今年市、區紀委監委的一項重要工作內容。”天津市紀委監委組織部相關負責同志介紹，各類業務培訓，從年初一直排到年底。轉隸人員需要重點學習黨章和新形勢下黨內政治生活若干準則、黨內監督條例、黨紀處分條例、監督執紀工作規則，熟悉主要內容和基本要求，盡快提高執紀水平；原紀委人員需要加強對憲法、刑法、刑事訴訟法、公務員法等法律法規的深入學習，進一步增強運用法治思維和法治方式反腐敗的能力。



作為全市紀檢監察系統的領導機關，在監察體制改革後，天津市紀委監委除了加強“直屬隊”的自身建設，對各區、市屬單位、鄉鎮街道紀檢幹部的指導也毫不放鬆。今年以來，先後舉辦了17個全脫產培訓班，分別對全市鄉鎮（涉農街道）紀委書記和紀檢幹部，區級派駐紀檢組長和紀檢幹部，街道紀工委書記和紀檢幹部，市屬企事業單位紀委書記、副書記和紀檢幹部等進行履職培訓和業務培訓。還舉辦了5期“深化監察體制改革試點工作”專題培訓班和學習貫徹習近平總書記關於深化國家監察體制改革重要論述和監察法專題輪訓班，參訓人員3400餘名。



此外，全市16個區紀委監委以幹帶訓、新老搭配、交叉互訓，在幹中學，在學中幹，重點加強案件監督管理、執紀監督、審查調查和案件審理部門人員力量，把熟悉紀律審查、職務犯罪調查的業務骨幹充實到審查調查部門，把熟悉法律文書和訴訟業務的幹部充實到案件審理部門，執紀監督審查調查力量加強，隊伍結構實現優化。



“很及時、很解渴、很受益”是受訓者的普遍反映。培訓使紀檢監察系統幹部整體素質能力大幅提升，推動紀在法前、紀嚴於法，紀法貫通、法法銜接的思想深入人心，進一步激發幹部幹事創業的熱情。一大批“80後”“90後”，已經成為業務骨幹和能手，全市問題線索處置數、立案數、結案數、辦案質量都有了較大提升。