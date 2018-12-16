助韓國瑜　李四川接高雄副巿長：戒慎恐懼

李四川。（中評社 資料照） 中評社台北12月16日電／新北市副市長李四川昨天深夜證實將出任高雄市副市長，今天上午李四川接受台媒電話採訪時表示，韓國瑜離開政壇已久，隻身到高雄沒有自己人馬，要馬上籌組小“內閣”十分辛苦，因此決定接受韓的邀請，擔任高雄市副市長，他的心情是“戒慎恐懼”。



根據聯合報報道，李四川表示藍營新科六都首長中，侯友宜已有朱團隊支持，盧秀燕也一直在政壇經營，只有韓國瑜沒有自己人馬。他並不認識韓國瑜，是韓國瑜主動找上他，據韓的說法是“很多人建議韓來找他”、“聽到的都是正面評價”。



報道指出，李四川說，他在公務體系30多年，過去周錫瑋找他的時候也不認識他，朱立倫當新北市長留任他時也跟他不熟，江宜樺當“行政院長”時找他當秘書長，也跟他不熟，因此與首長是否認識並非他選擇工作的關鍵。



李四川指出，他跟新北市長朱立倫報告此事時，朱立倫也請他對韓國瑜要“大力幫忙”，加上小琉球很多鄉親都住在高雄前鎮一帶，他回高雄也等於是回鄉服務，最後決定接下韓的邀請。



李四川自嘲，他1977年北上讀書，之後當公務員一路都在台北，已經“北漂40年”，雖然每年都會回南部，但對高雄的狀況畢竟沒有北部熟悉，對於接任高雄市副市長，心情“戒慎恐懼”，就希望盡力做好。



