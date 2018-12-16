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王晨會見香港友好協進會訪京團
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2018-12-16 10:50:54
中評社北京12月16日電／中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長王晨14日在京會見了香港友好協進會訪京團。
王晨指出，香港回歸祖國以來，各項事業全面進步，國家憲法和香港基本法確立的特別行政區制度有效運作，“一國兩制”實踐取得了舉世公認的成功。希望香港友好協進會繼續高舉愛國愛港旗幟，堅定支持行政長官和特區政府依法施政，積極參與國家和香港各方面建設，努力推動香港融入國家發展大局，為“一國兩制”的行穩致遠發揮重要作用。
（來源：人民網）
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