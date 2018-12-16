洪秀柱出席兩岸統合模式研討會

第一屆兩岸和平統一進程研討會16日在台北舉行，洪秀柱（前右二）受邀出席 。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月16日電（記者 張嘉文）第一屆兩岸和平統一進程研討會16日在台北舉行，旨在探討三個主題，兩岸統合模式的研擬，兩岸統一前的謀和機制，兩岸統一的互利條件的設計。除了中國國民黨前主席洪秀柱受邀出席外，並邀請近30位兩岸關係學者與談，共同透過學術的研究與論述，提供台灣民眾對國家前途一種新的資訊與選擇，也可以提出台灣對統一的實際需要與期待，讓兩岸能夠透過雙方認同的機制、條件，討論出兩岸都能接受的統合模式。



今天的研討會是由三民主義統一中國大同盟、中華民族團結協會、“中華民國”退役將官社會服務總會一同主辦。



本次學術研討會旨在探討三個主題，共分三個場次，第一場次，兩岸統合模式的研擬，由銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌、台大教授黃光國、中山大學教授汪明生、藍天行動聯盟主席武之璋等人，探討統合的模式可以有多少種，讓我們可以思考那一種是我們所需要、想要的選擇。



第二場次，兩岸統一前的謀和機制，由台大榮譽教授張麟徵、台大兼任教授張世賢、中華泛藍協會理事長鄭龍水、台師大教授潘朝陽、佛光大學教授謝大寧等人討論，如果兩岸都有“統一”的共識前提下，雙方需要一個謀和的平台機制來討論、進行統一的工作，什麼樣的機制最能發揮功能，也是可以討論出來的。



第三場次、兩岸統一的互利條件的設計，由卓越雜誌發行人林定芃、政大教授李明、文化大學副教授劉性仁、清華大學助教謝易達等人，討論統一應該在對雙方都有利的條件下來協商，其範圍應該是廣泛的包括政治、經濟、軍事、心理各層面的，經過集思廣益討論出來的結果，雙方也會產生交集、凝聚共識。