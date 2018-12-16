小黃車總部　市民組團退押金

中評社北京12月16日電／因路程遠，退款辦理時間安排在工作日，不少市民選擇了放棄



在北京中關村互聯網金融大廈的ofo小黃車總部，北青報記者見到一些市民個人或者全家一起出動辦理退款，現場退押金快速、順利。但由於路程遙遠，退款辦理時間又安排在工作日，還是有不少市民選擇了放棄。而線上退押金仍需要等待15個工作日。



“您是來退押金的嗎？裡面坐吧。”市民鮑女士剛到ofo小黃車總部門口，立即有接待人員笑臉相迎，這令她緊綳的神經放鬆了下來，本以為免不了會費一番口舌，但是眼前的場面卻出乎意料地友好、平靜和有秩序。不到10分鐘，鮑女士辦好了全家三口人的小黃車押金退款手續，她的體會是：“外面都瘋傳小黃車不行了，但是今天看上去還好啊。”現場退款格外順利，這令她百思不得其解：為什麼線上退款就那麼困難呢，遞交申請後等了20多天錢未到賬，“還非得讓我大冷天地跑這麼一趟。”北京青年報記者日前探訪ofo小黃車總部看到，一些市民或者帶著全家人的身份證，或者全家一起出動組團辦理退款。



市民組團退押金



北京中關村互聯網金融大廈一層ofo小黃車公司標牌已經被撤掉，第一次上門的用戶還需要向保安或前台大廳登記一下。在這座大廈的B座5層，走出電梯左轉就是ofo小黃車總部了。上個月北青報記者探訪時看到這裡的情況是：辦公區域唯一出入口——兩扇玻璃大門緊鎖，只有輸入門禁密碼才能順利進入。而如今，這道玻璃大門外面設置臨時接待崗，並配備一名工作人員負責維持秩序。這位“臨時接待員”是位中年男士，格子襯衫，胸前掛著工牌，看到來客便笑臉相迎：“您是來做什麼的？退押金的？裡面坐吧，稍等一會兒。”樓道裡還靠墻擺放了椅子和沙發凳，以備退款用戶排隊等候休息使用。不過，上午人少，用戶可以直接進入大廳等候，這些椅子和凳子尚未派上用場。



走進玻璃大門就可以看到一個寬敞明亮的大廳，陽光從頭頂的玻璃窗傾瀉而下，照在大廳中央擺放的一組轉角沙發上，那裡已經有七八個人坐著等候，他們都各自玩著手機打發無聊時光。旁邊有一個長方形玻璃小房子，門上貼著“客服接待”四個字。透過玻璃可以看到，裡面有一位客服人員正在接待一位退款用戶。不一會兒，這位辦好退款推門出來了，下一位用戶再進去。在工作人員的引導下，現場退款顯得很有秩序。