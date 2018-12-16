為民營企業服務用心給力

中評社北京12月16日電／“短短一年時間，公司轉型升級，組建研發團隊，實現產值1.2億元。”雖已天寒地凍，可吉林澳佳農業科技有限公司董事長趙紅光心中卻充滿暖意：現在，政府對企業是一路跟蹤服務，我們對未來充滿信心，也更有幹勁了！



趙紅光2011年開了家化肥生產企業，近年來一直試圖對原有化肥生產業務轉型升級，卻苦無門路。得知企業訴求後，鬆原市寧江區政府有關部門立即為趙紅光牽線搭橋，促成他與一家北京生態農業上市公司合作，一個月後雙方簽約合作註冊新公司。



“政府圍著企業轉，企業有事馬上辦”，這是吉林省營商環境改造提質加速的一個縮影。目前，民營經濟撐起了吉林經濟的“半壁江山”，但與發達地區相比，依然相對滯後。為此，吉林將發展民營經濟作為補短板的主攻方向，作為吉林振興的關鍵支撐。



瞄准痛點難點，讓企業“輕裝上陣”。稅費重，融資難，缺人才……民營企業的痛點難點就是政策的著力點。2016年以來，吉林先後實施72項停征或降低涉企收費的政策，累計減少收費270.4億元。



轉變政府職能，送企業“改革紅利”。近年來，吉林持續深化“放管服”改革，正在形成服務企業的良性機制。今年，市場主體准入“e窗通”系統上線運行，開辦企業平均用時縮短到26小時。11月10日起，全省全面實施“證照分離”改革。



優化營商環境，為企業“解憂消愁”。8年前，某建築公司經理周革墊資為吉林某縣級市做了市政工程項目，工程結算款項一直被拖欠，這些年討債屢屢碰壁。去年9月，周革撥通了吉林省軟環境辦公室智能管理平台的投訴電話。在軟環境辦同志的認真調查、細致協調下，周革在兩個月後就收到了920多萬元工程欠款。



想企業所想、急企業所急、解企業所困，當下，吉林各地各部門正積極行動，力爭做好民營企業的堅強後盾。數據顯示，今年前三季度，吉林全省民營經濟實現主營業務收入19535億元，同比增長4.9%；民營企業戶數達到35.5萬戶，同比增長17.8%。



（來源：人民網）