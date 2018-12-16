教育部：依法依規嚴肅懲處師德失範行為

中評社北京12月16日電／據中國之聲《全國新聞聯播》報道，教育部近日召開全國師德師風建設工作視頻會議。教育部部長陳寶生表示，要嚴字當頭，對師德失範行為，必須以零容忍的態度，依法依規嚴肅懲處。



近期，教育部接連發布《新時代高校教師職業行為十項準則》《新時代中小學教師職業行為十項準則》和《新時代幼兒園教師職業行為十項準則》。準則劃定教師基本職業底線，強調深化師德師風建設，實行師德失範“一票否決”。



陳寶生表示，在當前和今後一個時期，要把落實準則作為師德師風建設的首要任務抓緊抓好。要從實際出發把準則的要求轉化為具體的任務舉措，把準則的各項要求融入到教師管理的各個環節。



北京市教育委員會副主任李奕舉例說：“比如尊重學生，言語上不能怎麼樣、肢體上不能怎麼樣；比如在學生輔導方面需要遵守什麼樣的規定，做哪些行為上的限定，高等教育、職業教育、基礎教育、幼兒園教育，包括校外機構都有不同的要求。”



同時，會議還要求防線關口前移，要嚴格教師錄用中的品德考察，對照“十項準則”開展師德問題預警監測和篩查。對師德失範行為，必須以零容忍的態度，依法依規嚴肅懲處。



北京外國語大學黨委書記、教育部教師工作司原司長王定華認為，好老師必須有理想信念、有扎實學識、有仁愛之心、有道德情操，如果在師德方面有問題，那麼在職稱的晉升、各種獎勵以及其他很多方面就要實行“一票否決”。



（來源：環球網）