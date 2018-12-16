國家發改委：我國製造業結構持續改善

中評社北京12月16日電／當前，經濟運行態勢牽動著人們的神經。如何看待11月份製造業採購經理指數（PMI）同比有所回落現象？今年去杠杆工作有哪些新進展？12月14日，國家發展改革委召開新聞發布會，圍繞相關熱點問題進行了回應。



11月份，我國製造業PMI為50.0%，比上月小幅回落0.2個百分點，處於臨界點。有人認為，當前我國經濟面臨的下行壓力有所加大，並對實現全年6.5%左右的增長目標表示擔心。對此，國家發改委政策研究室副主任、新聞發言人孟瑋回應，總體上看，全年主要目標任務可以較好完成。



“製造業結構持續改善的特征逐步顯現。”孟瑋說，11月份，裝備製造業、高技術製造業和消費品製造業PMI為50.5%、51.7%和51.6%，分別比上月上升0.6、0.1和0.8個百分點，且均高於製造業總體水平。同時，製造業多數行業仍處於擴張區間。其中，紡織服裝服飾、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等製造業PMI位於52.0%及以上相對較高運行水平。



孟瑋表示，前三季度國內生產總值增長達到6.7%，繼續保持在合理區間，居民消費價格基本穩定，製造業投資回升到近年來較高水平，進出口保持較快增長，利用外資穩步擴大，居民收入增長與經濟增長基本同步，城鎮新增就業提前完成全年目標。另外，在結構方面，我國經濟體現出結構不斷優化、新舊動能接續轉換、質量效益穩步提升的特點，新產業、新業態、新模式加快發展，社會保障水平繼續提高。