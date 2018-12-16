也門衝突各方達成協議交換戰俘

中評社北京12月16日電／在四年多的也門內戰中，交戰雙方有超過16000人被俘、被逮捕或者失蹤。他們的家人，時刻忍受著親人下落不明的煎熬。



在瑞典進行的也門問題和談剛剛結束，也門衝突各方達成了交換戰俘的協議，並交換了戰俘名單。在獲得相關消息後，被俘和失蹤人員的家屬再次燃起希望，盼望他們的親人早日歸來。



來自薩那的艾哈邁德曾經是一名士兵，在胡塞武裝控制首都薩那後，他隨部隊加入了胡塞武裝的陣營，開始同哈迪政府軍和聯軍作戰，但隨後他的家人被告知艾哈邁德失蹤的消息，一家人陷入了生活的危機。



艾哈邁德的長子海爾：2015年5月20日，我父親奉命前往亞丁，在半路上他們遭到了伏擊，他們一共是五個人。兩個人死了，兩個人受傷了，受傷的兩個人回來了，另兩個人的遺體也被運回來了，就剩下我父親一個人下落不明。



24歲的長子海爾成為了家中的唯一支柱，他除了需要照顧五個年幼的弟弟妹妹、母親外，還有自己的妻女。現在作為家中頂梁柱的他，肩負著全家人生計的重擔。



艾哈邁德的長子海爾：我無法像父親那樣，那麼好地照顧家裡人，戰爭狀態下的生活太艱辛了，所有的東西都在漲價，我真的沒辦法像爸爸一樣養活一家人。



令生活雪上加霜的是，海爾的小妹妹在父親失蹤不久後，被查出患有心臟病。但家裡的經濟條件不僅無法承擔手術費用，就連最基本的藥物治療都難以維持。海爾還告訴我們，他當年15歲的二弟，在得知父親被俘的消息後，瞞著家人加入了胡塞武裝的軍隊，前往前線“解救”他們的父親，一個月後，二弟被打死的消息從前線傳回了家中。