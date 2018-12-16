為啥那麼多人喜歡食用辣椒？

中評社北京12月16日電／辣椒，是深受人們喜愛的一種食材。在我國四川、湖南、貴州等地流行著這樣一句話：“辣椒好，一餐無它不得飽”。其實對於現在全國各地的很多人來說，吃辣椒都是他們生活中不可或缺的一部分。那麼對於辣椒，人們對它有多少了解呢？



《華陽國志·蜀志》稱：蜀人“尚滋味，好辛香”。有人便以為現代四川人喜吃辣椒的歷史，可以追溯至古蜀人，其實這是個誤會。辣椒的祖籍不是中國，而是南美洲熱帶地區。其傳入中國的年代未見具體的記載，但是比較公認的中國最早關於辣椒的記載是明代高濂撰《遵生八箋》中有：“番椒叢生，白花，果儼似禿筆頭，味辣色紅，甚可觀”的描述。據此記載，通常認為，辣椒即是明朝末年傳入中國。至今我國有些地方還把辣椒叫做番椒。其實早在明代之前，傳統的辛香料主要有茱萸、姜、花椒等。湖南食用辣椒的歷史並不久遠，一直到嘉慶年間才開始逐漸普及，與四川食辣時間大致相當，但是到了道光至光緒年間，湖南食用辣椒已經相當普遍了，所謂“無椒芥不下箸也，湯則多有之”。現代研究重辣區竟然和年平均接受太陽輻射熱量低於110千卡的地區基本重合，同時它還與年日照時數在1800小時以內、冬季1月份相對濕度在70%以上。看來，冬季冷濕、日照少、霧氣大，是食辣最重要的地理環境背景。今天食辣最多的川、黔、湘、鄂西地區冬季陰冷，多霧少陽，“巴山夜雨”“蜀犬吠日”等描述的就是這種環境。