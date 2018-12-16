夏瀛洲：兩岸關係的最終走向一定是統一

中華民族團結協會名譽理事長夏瀛洲在會中發言。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月16日電（記者 張嘉文）第一屆兩岸和平統一進程研討會16日在台北舉行，主辦的中華民族團結協會名譽理事長夏瀛洲在會中表示，回顧兩岸開放交流三十年的現狀和成果，就會明白兩岸發展的態勢不可阻擋，更不可逆轉。現階段，我們正處在“維持現狀”期，應該是一個過渡階段，不管民進黨怎樣進行政治操弄，如何走“漸進式“台獨”路線”，台灣的“現狀”每天都在改變中，但是歷史已經昭示了，兩岸之間關係的最終走向一定是統一。



今天的研討會是由三民主義統一中國大同盟、中華民族團結協會、“中華民國”退役將官社會服務總會一同主辦。旨在探討三個主題，兩岸統合模式的研擬、兩岸統一前的謀和機制、兩岸統一的互利條件的設計。除了中國國民黨前主席洪秀柱受邀出席外，並邀請近30位兩岸關係學者與談。



夏瀛洲在會中致詞表示，2018“九合一”選舉剛剛結束，我們欣慰地看到在22個縣市長中，中國國民黨獲15席，民進黨獲6席，另有1席為無黨籍。通過這次選舉我們也看到，民進黨慣用的統獨議題和族群議題來動員群眾和宣傳造勢，在這次選戰中顯然未能奏效，因為民生議題才是選民最為關切的當務之急。另外，“韓國瑜現象”的出現，表明抱持理性中道的問政態度，才能獲得淺綠、淺藍和中間選民的青睞，這也充分展示了台灣民主政治文化成熟的一面。



“九合一選舉”雖屬於地方層次，但因選舉結果對選後台灣政治生態造成影響及衝擊，以及它所產生的外溢效應，使這場選舉已形同2020年“總統”大選的前哨戰。就台灣的政治生態而言，國民黨的大勝將使選後台灣政治版塊出現大幅移動，朝野政黨也會開始進行內部的權力重組，甚至連政治文化都因此添加新的變化。