雙子座流星雨劃破夜空

中評社北京12月16日電／双子座流星雨是“北半球三大流星雨”之一。它会在每年12月7日至17日光临地球，今年的极大期是14日夜。



“还真别说，咱们奔波五千里，在纯净的星空下享受流星雨的震撼之美，值！”今天凌晨，青海冷湖镇额博梁雅丹，四位从北京专程赶来的天文爱好者在星空下，享受双子座流星雨的震撼之美。



流星雨，对于生活在喧闹都市的人来说，更多的是影视剧里的情节，或是自己內心的一种遐想。受城市灯光影响，看到漫天繁星已是奢望。而放下手头的工作去远方，更是难以做到的事情。



半个月前，酷爱星空的北京青年李鹏和王征等人一起琢磨，双子座流星雨要来了，今年月相对星空影响也小，大家能不能放放手头的工作，一起去星空下追逐自己的爱好，也算放飞一下被工作压抑许久的心情。



双子座流星雨是“北半球三大流星雨”之一，英仙座流星雨与狮子座流星雨是古老流星雨，近年来流量也逐步减少。而双子座流星雨十九世纪中叶才出现，一开始时流量较低，每小时有10至20颗。从那以后，流量逐步增加，现在已成为每年主要的流星群了。它会在每年12月7日至17日光临地球，今年的极大期是14日夜。双子座流星大多是明亮的、速度中等的流星，色彩也很丰富。这一切，都吸引著很多星空爱好者的关注。