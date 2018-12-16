洪秀柱：2020國民黨參選人　兩岸要清楚

中國國民黨前主席洪秀柱。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨前主席洪秀柱16日在第一屆兩岸和平統一進程研討會中表示，和平統一政府不做我們來做，2020大選每一位要代表國民黨參選的人，都要把兩岸關係講清楚作個交代，不能再模糊，我們反“台獨”，但也不能搞獨台，“中華民國憲法”歷史延續性怎麼做，她希望在場兩岸學者多開金口，教育民眾，大家一起努力。



第一屆兩岸和平統一進程研討會今天在台北劍潭青年活動中心舉行，由三民主義統一中國大同盟、中華民族團結協會、“中華民國”退役將官社會服務總會一同主辦。旨在探討三個主題，兩岸統合模式的研擬、兩岸統一前的謀和機制、兩岸統一的互利條件的設計。除了洪秀柱受邀出席外，並邀請近30位兩岸關係學者與談。



洪秀柱在會中致詞表示，她之前大選時談一中同表，是為了幫國家找一條明確道路，國民政府到台灣偏安一隅，但統一政策沒有變，也沒有“修憲”，但居然沒有人敢提統一，1992年會談後有個九二共識，就是發動統一的最好時機，九二共識精神就是一個中國原則，還有兩岸謀求未來統一。



洪秀柱說，但台灣心態是怕被統一，以前怕統一是對岸條件太差，但現在人家好了，我們仍然怕被統一，這很奇怪，那只有坐下來談這條路可走，和平協議不是我們說的，連胡五大願景只有這沒有做到，所以之前選舉時她特別談和平協議，因兩岸主權宣示是重疊的，但治權是分開的，所以是分治不分裂，在這樣基礎下跟對岸談，如果都不談、不碰觸，路怎麼走下去，但政黨怕丟選票所以都不敢談。



洪秀柱提到，就像叫蔡英文直接說她要搞“台獨”也不敢講，因為怕中間選票流失，統一也是，那進程怎麼談，要讓民眾覺得安心，在分治不分裂下建立軍事互信制度，但大家都怕喪失選票，政治人物就是目光如豆，永遠只想做四年，最多八年，所以只能討好老百姓，加上台灣民眾速食吃慣了，就像韓國瑜和盧秀燕沒有蜜月期，上任半年看大家就在看有無績效，所以國民黨這次贏得的15縣市績效，是決定2020成功還是失敗，那大家只好趕快辦嘉年華放煙火等，但做長遠規劃很難，這對國家發展很大傷害。



洪秀柱強調，所以和平統一政府不做我們來做，2020大選每一位要代表國民黨參選的人，要把兩岸關係講清楚作個交代，不能再模糊，我們反“台獨”，但也不能搞獨台，“中華民國憲法”應該是怎麼樣，什麼叫“台獨”？什麼叫獨台？“憲法”歷史延續性怎麼做？她希望大家多開金口教育民眾，大家一起努力。