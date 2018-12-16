回憶台美斷交時刻　美前議員：沒想到來這麼快

中評社台北12月16日電／1978年12月對台美關係來說，應該是最寒冷的冬天。前美國眾議員施若德回憶，當得知美國將與“中華民國”斷交時，她正在一場音樂會上；雖然不能說很意外，但沒想到來得這麼快。



施若德（Patricia Schroeder）是美國科羅拉多州選出的第一位女性聯邦眾議員，她在1973年到1997年擔任眾議員的24年任內，大力支持女性平權法案，包括女性健保、社會安全福利的擴充、職場性別平等議題，她也是平權修正案的支持者。特別的是，1979年，她為台灣關係法投下贊成票。



施若德日前訪台，距離上次來台已相隔20多年；訪台期間，她除了參加“邁向平等：印太女性領導人培力工作坊”，也與台灣的大學生、“立法委員”進行對談，暢談女性參政等議題。她接受中央社專訪時表示，解決兒童與長者的照護問題，對女性參政來說很重要；期盼台美雙方未來在婦女議題方面有進一步的合作。



此外，施若德擔任眾議員期間，見證了台美關係重大轉變。1978年12月16日，當時的美國總統卡特宣布，隔年元旦起與“中華民國”斷交，並與中華人民共和國建交。



回想1978年12月，施若德透露，時任國防部長布朗（Harold Brown）邀請她跟丈夫一同去聽音樂會，音樂會開場沒多久，布朗就接到卡特的電話，得知美國將與中華人民共和國建交。



當下，她並沒有感到非常意外。1972年，時任美國總統尼克松破冰訪問中國後，施若德說，大家都認為下一步就是美國與北京建交，“但想說應該會晚一點才發生”，也沒想到會在聖誕節之前發生。