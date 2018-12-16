“加拿大鵝”北京旗艦店延期開張

中評社香港12月16日電／隨著中加關係緊張，兩國官方往來及民間商貿活動開始受影響。加拿大旅遊部長趙美蘭（Melanie Joly）原定前往中國參加本周舉行的“加中旅遊年”閉幕活動，但她的發言人上周五（十四日）宣布，由於兩國同意押後活動，因此她正式宣布取消訪華行程。加拿大副外長舒加特早前也取消了原定上周的中國之行。



星島日報報道，受孟晚舟事件影響，加拿大知名羽絨服品牌加拿大鵝（Canada Goose）遭受池魚之殃。在中國民眾一片抵制聲中，原定昨天在北京三里屯舉行的旗艦店開張儀式宣布延期。店門昨天緊閉，門口立了一個牌子，寫著“店鋪正在裝修中，暫緩開業”，店裡看不到任何工作人員，但通過門店二樓的櫥窗，可以清楚看到裡面擺放整齊的服裝。



“我昨天還給這家店介紹一名清潔工，來做最後的打掃。昨天晚上，這家店就已經把衣服甚麼的擺上了貨架，只等著今天開業。也不知道發生了啥，今天突然不開了。之前聽人說，好像是消防沒過關。”內地傳媒引述附近一名清潔工說。



加拿大鵝總部前天接受彭博社查詢時證實，北京門店開業確已延期，原因是“受施工影響”。不過市場普遍認為此說法只是一個藉口，背後或是擔心孟晚舟事件會引發中國消費者對該門店的抗議。



加拿大鵝是加拿大戶外高級服飾製造商，創立於一九五七年。今年五月公司宣布大中華區擴張戰略，包括在上海設立大中華區總部、在北京三里屯和香港IFC開設旗艦店，以及與阿里巴巴旗下天貓合作開展中國業務，不料遇上中加關係突變。



自孟晚舟事件後，加拿大鵝在多倫多的股價已累跌逾兩成。



加拿大西安大略大學教授約翰遜（Fraser Johnson）表示，如果加中爭拗持續超過一兩個月，加國公司可能要開始尋求其他客戶。中國是加拿大木材業的第二大客戶，佔加拿大軟木出口的兩成至三成，如果失去這個大客戶，會出現很大的困難。

