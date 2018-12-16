入高雄市府團隊　朱立倫：對李四川充滿信心

新北市長朱立倫接受媒體採訪。（中評社） 中評社台北12月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨高雄市長當選人韓國瑜15日晚間證實，現任新北市副市長李四川即將加入其市府小“內閣”擔任高雄市副市長一職。新北市長朱立倫今受訪時表示“我跟韓國瑜有共識”，民眾期待韓國瑜及國民黨能好好建設高雄、翻轉高雄，他跟韓都對李四川充滿信心，相信以李的經驗跟能力，一定會做好高雄市副市長的角色。



朱立倫今天出席市政活動時受訪，針對韓國瑜向他借將一事表示，他和韓國瑜本來就是老同事、老朋友，李四川的能力及專業受到韓國瑜的肯定，我跟韓市長的共識就是，好好地建設高雄，讓高雄市政符合人民的期待。



媒體問到，李四川之前曾被力拱選新北市長，是否擔心未來在新任市長侯友宜團隊會格格不入，所以才派去高雄？對此，朱立倫說，不用想這麼多複雜的情況，“對我們來講，人才是屬於所有民眾的”，他強調，對李四川擔任高雄市副市長有信心，“我跟韓市長對他有信心，我們就祝福他。”



對於李四川南下佈局“南北串連”，朱立倫強調，民眾投票給他們不是為了政治，韓國瑜選上最大的責任跟壓力是做好市政工作、為民服務的工作，侯友宜也是如此，他身為一個將卸任的新北市長，全力協助侯友宜，同樣的，作為韓國瑜的好朋友，他也會協助他做好高雄市政。