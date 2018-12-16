楊開煌：大陸應推出感動台灣人民的和平統一

銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月16日電（記者 張嘉文）銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌16日在第一屆兩岸和平統一進程研討會中表示，大陸要推動兩岸的和平統一，必須讓台灣人感覺到回鄉的安定感、安全感，這種統一，才能感動人民。吸引青年，而最終的統一，必然是水到渠成的和平統一。台灣人民要求的統一，台灣人民會向東德民眾推倒柏林圍牆一樣，築起兩岸統一的和平大橋，迎接中國的統一，期盼中國的統一。



第一屆兩岸和平統一進程研討會今天在台北劍潭青年活動中心舉行，由三民主義統一中國大同盟、中華民族團結協會、“中華民國”退役將官社會服務總會一同主辦。旨在探討三個主題，兩岸統合模式的研擬、兩岸統一前的謀和機制、兩岸統一的互利條件的設計。除了中國國民黨前主席洪秀柱受邀出席外，也邀請近30位兩岸關係學者與談。



楊開煌在會中表示，從上世紀九十年之後，台灣在一些政客的操弄之下，以“台獨”為理想，摧毀原本的意識形態，放棄自身的政治理想，結果在國際現實的制約之下，形成“被統不甘心，獨立不可能”，這就形成“台灣”在國際身份上的尷尬，其結果台灣只能選擇躲進“維持現狀”的窘境之中，馬英九、蔡英文都以此為台灣定位。



從短期來看，似乎也是不得不爾的無奈之舉，然而長期而言，台灣在國際間，類似無根浮萍，而台灣人民到了海外遇上意外時，往往會有很深的感觸，此一集體身份的窘境，加深了個人的焦慮，和未來發展的困境。因此“維持現狀”變成台灣人民迷失、憂慮的根源。



楊開煌說，從兩岸關係來看，現存的內在四個角色是北京官方、大陸社會、台灣官方、台灣社會，過去台灣的施政的邏輯是以建設台灣，團結人民，爭取大陸社會，爭取國家統一，結果中共的改革開放，促使大陸崛起，北京反而佔據了主場優勢，逐步形成北京、大陸社會共同“爭取台灣社會”的新的統一戰線，而“台灣當局”因為只想借美國霸權為自己撐腰，結果在兩岸關係是反而被邊緣化的情況，逐步為建立高品質的和平統一過程模式帶來可能性。



楊開煌強調，台灣不可能獨立，這是常識，而北京的融合發展又受到台灣青年人的歡迎，因此不論台灣是否願意，中國統一正在途中，台灣必須從此一角度去思考台灣未來，才是真正對台灣負責作為。



楊開煌說，對中共而言，必須將不變台灣現狀的、消極的“一國兩制”，轉變為提供台灣預見未來，化為焦慮，積極的“一國兩制”，才能促使台灣人民認真、嚴肅地思考如何走出“維持現狀”的迷局，真正面對現實的國際。