縣市議會正副議長選舉　國民黨提名13縣市

中評社香港12月16日電／縣市議會正副議長選舉25日舉行，國民黨組發會主委李哲華今天說，台北、高雄等13縣市，相對單純或已完成提名程序，中央提名小組17日核定；其餘9縣市待19日處理。



中央社報道，九合一選舉，國民黨贏得15縣市，為協助並監督縣市長執政，國民黨積極布局22縣市正副議長選舉。李哲華表示，包括台北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、高雄市、宜蘭縣、台東縣、金門縣、連江縣13個縣市，提名相對單純或黨團已

完成程序。中央提名小組17日開會，將核定這13縣市提名。



目前正副議長提名情況明朗的13縣市，包括台北市由陳錦祥、葉林傳搭檔競選；桃園市由邱奕勝、李曉鐘搭檔競選；新竹縣由張鎮榮、王炳漢搭檔競選；台中市由張清照、顏莉敏搭檔競選；南投縣由何勝豐、潘一全搭檔競選；雲林縣僅提名沈宗隆參選議長，不提名副議長人選；屏東縣僅提名周典論參選議長，不提名副議長人選；高雄市由許崑源、陸淑美搭檔競選；宜蘭縣提名張建榮參選議長，不提名副議長人選等。



其餘9縣市，包括新北市、新竹市、苗栗縣、台南市和花蓮縣的正副議長提名人選未定，將留待週三（19日）召開中央提名小組處理。其中，新竹市、花蓮縣因黨團內部成員仍有異見，則待黨團持續協調。



李哲華表示，黨中央對於正副議長選舉的態度，一切尊重黨團自主，依據黨團共識決定提名或不提名。



地方制度法修正後，正副議長選舉將首次採記名方式，國民黨已下達嚴防跑票軍令。