游盈隆：續挺蔡英文　保皇勢力會拖垮民進黨

游盈隆表示繼續縱容蔡英文保皇勢力橫行，到時民進黨這艘船就沈了。（游盈隆臉書） 中評社台北12月16日電／日前桃園市長鄭文燦等人力推“行政院秘書長”卓榮泰參選黨主席。另一位參選者台灣民意基金會董事長游盈隆16日在臉書砲轟保皇派，他說敗選時的民進黨是史上最團結，這兩天推出中生代的團結秀，其實敗選原因跟團結完全無關，最大原因是蔡英文“中央”執政表現不佳。如果大家繼續縱容保皇勢力橫行，2020只有蔡英文可以選“總統”，到時民進黨這艘船就沈了。



游盈隆臉書全文如下：



民進黨黨主席候選人游盈隆有話要說（一）



敗選時的民進黨是史上最團結





九合一大敗選，民進黨當權派一直沒有深思敗因是什麼？



這兩天急急推出中生代的團結秀，這次民進黨敗選是因為不團結造成的嗎？事實上，敗選原因跟團結完全無關，這是張飛打岳飛，睜著眼睛說瞎話，竟然可以催眠許多人。



卓榮泰同志現在被當權派拱出來，開始端著這盤團結菜到處賣，敗選原因完全掩飾隱藏，讓外界及黨員幾乎要遺忘民進黨為何敗了。



民進黨慘敗的最大原因是“中央”執政表現。最高從政黨員蔡英文兼黨主席，兩年半來黨政大權一把抓，許多用人與政策不當，像最近表姊出任台灣金聯董事長等等，違背民意，大失民心，民怨沸騰，導致空前大敗。蔡英文因此離開了黨主席位置。



如今檢討聲音未對症下藥，倒是湧現“吾王萬歲萬歲萬萬歲”的聲浪，力拱代理人出來，企圖營造一片大團結假象，有真正反省檢討嗎？如果敗選原因是出在蔡英文身上，怎麼還演這種鞏固領導中心的戲碼，民進黨員還能夠忍受這種不知反省檢討，一騙再騙，騙到深處無怨尤的爛戲嗎？



黨內保皇勢力如此唯蔡英文之命是從，對其不當施政袒護有加，基層黨員作何感想？這個黨只要表面團結就好，是非不重要，是這樣嗎？這個黨只要表面團結，國民黨就自動消風了嗎？



從今天起，如果大家繼續迎合或縱容保皇勢力橫行，你們只會聽到讚美蔡英文的聲音，說什麼她是2020民進黨參選“總統”唯一合適人選等等，事實上，那或許也正是此次當權派大張旗鼓，明目張膽，在LV等級的高檔火鍋店共推黨主席人選的最主要動機。



人家要死，拉我們一起死，民進黨這艘船沉了，台灣會跟著一起沉下去，各位親愛的民進黨同志們，你們真的同意嗎？

