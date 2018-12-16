李四川將任高市副市長　侯友宜盼南北建設合作

中評社台北12月16日電／新北市長當選人侯友宜今天對李四川將接任高雄市副市長一事，說曾和李深談，希望李留下幫忙，但李想回南部與故鄉人一同打拚，因此，期盼南北市政建設合作，一起並肩作戰。



中央社報道，侯友宜今天兌現與石碇竹柏苑麥芽糖“正常伯”的選前約定，以當選人的身分再度拜訪正常伯。侯友宜表示，這是他吃過全世界最好吃的麥芽糖，也是心靈上最大的慰藉，吃完都會心情愉悅。侯也送上初訪正常伯時吃麥芽糖津津有味的照片，逗趣畫面讓現場笑成一片。



對於新北市副市長李四川未來將接任高雄市副市長一事，侯友宜表示，他曾和李深談過，希望李留下來幫忙；李是專業的工程人才，想回南部與故鄉人一同打拚，南北的市政建設本來就需要並肩作戰，新北高雄合作，“對我來講也是非常大的一個幫忙。”



侯友宜強調“國家人才為國家所用”，他對媒體詢問這樣的安排是不是為朱立倫2020“總統”大選鋪路時表示，一切以市政建設為主，把市民的需要做出來，讓市民有感才有意義，如果滿腦筋都在想選舉，那絕對不是好事，“好好替市民做事卡實在。”



外界也關心是否擔心找不到人才，侯友宜說，團隊是合作的，不是個人的英雄主義，不會因為某一個人改變一切，團隊講求紀律合作，全心全意為市民達成一個目標，所以大家一起合作才是最重要的。



至於何時和蔡英文會面一事，侯友宜表示，面對“總統府”邀約會“客隨主便”，以蔡英文的時間為主，但他現在還不是市長，不適合將會面場地選在公務機關，所以，未來以市長的身分在公務部門見面比較自然，也比較合理。一切以市政建設為主，希望未來“中央”跟地方

一起合作，解決市政建設的問題。



對媒體提問未來是否會和高雄市長當選人韓國瑜“韓侯會”，侯友宜說，未來兩市要加強合作，而且他選前的政見承諾不只是台中高雄，還有其他許多縣市都有合作項目，台灣很小，大家一起為市民做事，不分你我最重要。