國民黨拼2020老扯她　洪秀柱：不太道德

洪秀柱接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨中生代“立委”等人拋出2020大選初選採用全民調的主張，和國民黨高層近來唇槍舌戰，還有人質疑“全民調真這麼好當初怎麼換柱？”對此，國民黨前主席洪秀柱表示，她對此表示不以為然，談到全民調就把她當年初選時的全民調被灌水，這說法有點不公平，很多事不可以用這種方法，把前面的人抓出來打一頓，有點不太道德。



第一屆兩岸和平統一進程研討會今天在台北劍潭青年活動中心舉行，由三民主義統一中國大同盟、中華民族團結協會、“中華民國”退役將官社會服務總會一同主辦。旨在探討三個主題，兩岸統合模式的研擬、兩岸統一前的謀和機制、兩岸統一的互利條件的設計。除了洪秀柱受邀出席外，並邀請近30位兩岸關係學者與談。



洪秀柱在會後接受中評社訪問，針對國民黨內近來吵得紛紛擾擾的全民調議題表示，大家應該平心靜氣想想，用什麼方式能讓我們推出最強的候選人，其實全民調在這次縣市長選舉時都用全民調，當然有大家同意的狀況下，先協調，協調不成再全民調，只是有些艱困地區沒有人選才用徵召，有很清楚的規定，所以用什麼樣方式找出一個最具有競爭力，且可能會勝選的人，這比什麼都重要。



至於中生代頻頻開炮轟國民黨高層只要提到全民調就很懼怕？



洪秀柱說，因為黨的提名辦法裡面確實有全民調，至於是不是黨員投票占百分之三十，全民調百分之七十等，大家可以好好討論。



洪秀柱強調，她比較不以為然的事情，談到全民調就把她當年初選時的全民調說被灌水，這說法有點不公平，如果全民調會被灌水，讓最弱的人出來代表國民黨，那台中市長的選舉怎麼說，盧秀燕跟江啟臣的全民調只差一點，那照灌水的說法是，盧是最弱的人選，但盧最後大贏多少票呢？所以很多事不可以用這種方法，還把前面的人抓出來打一頓，有點不太道德。