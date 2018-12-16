俄向联合国大会提交保留《中导条约》決议草案

中評社北京12月16日電／俄罗斯常驻联合国代表处发言人斯特日若夫斯基15日说，俄方已向联合国大会就保留《中导条约》递交決议草案。



俄罗斯《消息报》15日援引斯特日若夫斯基的话报道，美国擅自启动暂停履行《中导条约》进程，将该条约未来置于威胁之中。俄方于14日向联合国大会就保留《中导条约》递交決议草案，呼吁各方履行条约职责並通过条约中所规定的机制解決现有问题。



斯特日若夫斯基说，俄方高度重视保留《中导条约》，认为停止履行该条约将会严重破坏防止大规模杀伤性武器扩散和军备控制国际机制。



美国总统特朗普10月20日以俄罗斯长期违反《中导条约》以及该条约限制美方研发新武器为由，宣布美国将退出《中导条约》。此后俄罗斯向联合国大会第一委员会（裁军和国际安全委员会）就维持和巩固《中导条约》提交了決议草案，但因流程问题未通过10月的审议表決。



美国国务卿蓬佩奥12月4日在布鲁塞尔表示，除非俄罗斯恢复全面履行《中导条约》，否则美国将在60天后暂停履行该条约义务。俄罗斯总统普京5日表示，美国指责俄罗斯违反《中导条约》，但並未就此提供证据。俄罗斯反对《中导条约》遭到破坏，如果美国退出该条约，俄方将予以回应。



《中导条约》全称为《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，1987年12月8日由美苏两国领导人签署。条约规定两国不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹和弹道导弹。



（来源：新华网）



