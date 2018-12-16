中美學者紀念兩國宣布建交40周年

中評社北京12月16日電／來自中美兩國的專家學者15日在美國東部城市亞特蘭大舉行座談會，紀念中美宣布建交40周年。



1978年12月16日，中美兩國發表《中華人民共和國和美利堅合眾國關於建立外交關係的聯合公報》，即中美建交公報。中美兩國決定自1979年1月1日起互相承認並建立外交關係。



參加座談的兩國學者認為，中美兩國宣布建交與中國實施改革開放政策幾乎同步開始，中國的改革開放事業和中美關係的發展令彼此受益，雙方經濟社會發展發生一系列積極變化，值得兩國和世界為之歡欣鼓舞。



與會的美中關係全國委員會成員、中國問題專家本傑明·肖伯特，美國智庫卡特中心中國項目負責人劉亞偉等美方學者表示，中國改革開放事業取得的重要成就讓美中關係持續發展。中國領導人近期多次表示，中國將繼續大力發展經濟並堅定不移地推進改革開放。美國各界對此充滿期待，中國未來的改革開放事業將繼續影響兩國關係今後發展走向。



兩國學者認為，當前，中美關係面臨新的挑戰，雙方更應繼續發揮政治智慧，保持各層級交流溝通渠道暢通，為兩國關係多添“正能量”，推動構建更多“穩定器”，並為全球和平與繁榮事業做出新的貢獻。



中國駐休斯敦總領事李強民發表講話說，中美在維護世界和平發展、解決全球性挑戰方面擁有廣泛共同利益，維護雙邊關係健康穩定發展不僅有益於兩國人民，更對全世界人民福祉有著重要影響。面向未來，中美應以更積極心態開展合作，擴大各領域交往，推動取得更多雙贏成果，妥善處理彼此分歧，確保兩國關係繼續健康穩定發展。



本次座談會由中國人民大學北美校友會和卡特中心聯合舉辦，來自兩國各界近200人參會。



（來源：新華網）