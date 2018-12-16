交通部開展客車安全監控及防護裝置整治行動

中評社北京12月16日電／據中國之聲《全國新聞聯播》報道，交通運輸部近日下發通知，部署開展營運客運汽車安全監控及防護裝置整治專項行動。



為積極發揮人防物防技防對道路運輸安全的支撐保障作用，有效預防和減少駕駛員不安全駕駛行為、乘客侵擾攻擊駕駛員導致的道路運輸安全事故發生，近日，交通運輸部部署開展營運客運汽車安全監控及防護裝置整治專項行動。行動推動城市公共汽電車和“兩客一危”車輛安裝智能視頻監控裝置，實現駕駛員不安全駕駛行為的自動識別、自動監控、實時報警；同時推動城市公共汽電車駕駛區域安裝防護隔離設施，有效避免乘客侵擾攻擊駕駛員安全駕駛等行為，大幅降低人為因素導致的運輸安全事故。



行動強調，要在調查摸底和座談調研的基礎上，科學合理地制定城市公共汽電車駕駛區域防護隔離設施安裝改造方案，明確安裝時間節點、技術要求和保障措施，分步驟、分批次推動城市公共汽電車安裝防護隔離設施，確保公交車駕駛員安全駕駛的小環境。要積極爭取地方財政、公安等部門的支持，完善資金保障政策、規範客車檢測。



目前，交通運輸部正在積極修訂相關標準，明確強制安裝要求。對各省公交車駕駛區域防護隔離設施的形式、安裝數量等情況進行摸底調查，統籌部署推進專項行動。



（來源：央廣網）