四川宜賓市興文縣5.7級地震

中評社北京12月16日電／12月16日，宜賓市興文縣城一處建築在地震後出現裂縫。



據中國地震台網正式測定：12月16日12時46分在四川宜賓市興文縣（北緯28.24度，東經104.95度）發生5.7級地震，震源深度12千米。記者了解到，地震發生後，宜賓市、成都市、重慶市等多地有明顯震感。截至記者13時30分發稿時，當地暫無人員傷亡報告，受災情況正在進一步核實統計中。



從當地居民拍攝的視頻中記者看到：地震發生時，有的居民家中的吊燈長時間劇烈晃動；一家小超市內的商品被搖落到地面；一些地區的農房牆壁上出現X型裂紋，不同程度受損。



興文縣應急辦主任張弘13時15分左右在電話中告訴記者，目前地震暫無人員傷亡情況報告，具體受災情況正在核實統計中。



記者從四川省地震局了解到，震中距興文縣城29公里，距珙縣32公里、距長寧縣38公里、距筠連縣44公里，距雲南威信縣45公里，距宜賓市64公里，距重慶市215公里。宜賓、成都、重慶等地市民在地震時均有明顯震感。



筠連縣電力公司一位負責人在電話中告訴記者，他在家中感覺到非常強烈的震感，已經馬上安排核查筠連縣電力運行狀況，暫未出現影響供電安全的情況。



（來源：新華網）

