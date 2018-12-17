姜躍春答中評：中美向著貿易停止鍵努力

中國國際問題研究院世界經濟研究所所長姜躍春（中評社 李娜攝） 中評社北京12月17日電（記者 李娜）中國國際問題研究院世界經濟研究所所長姜躍春在參加“東亞合作論壇2018：新時代的中日韓關係”國際學術研討會期間接受中評社記者採訪，就中美貿易90天談判，姜躍春表示，隨著時間的推移，中美雙方會在更多的層面達成共識，使得貿易戰的“暫停鍵”變成“停止鍵”。



G20峰會“習特會”後美國宣布明年1月1日不對2000億美元的中國輸美產品加征更多關稅。中美雙方還將朝著取消所有加征關稅的方向加緊磋商，中方則將擴大購買美國產品，以緩解雙方的貿易不平衡。而美方是否額外加征關稅要看此後90天內雙方的談判情況。



對此，姜躍春表示，G20“習特會”達成的共識實際上為中美貿易戰按下“暫停鍵”。在90天的談判期內，他認為中美雙方都會根據自身情況，進行政策方面的努力和調整。首先，對外開放作為中國的基本國策，其幅度會越來越大，尤其在市場准入方面，知識產權保護，負面清單管理等方面都將會做出不同程度的努力，以適應高質量發展的要求。



美國方面則會根據美國經濟出現的問題，作出一定程度的調整。姜躍春表示，目前美國經濟狀況與過去一年相比，發生很大變化，特別是在剛剛過去的幾個月裡，美國股市出現了近年少有的“黑10月”狀況，包括道瓊斯工業指數在內的三大股指全面遭受重挫，作為高科技旗手的蘋果公司出現了單日下跌4.7%的嚴重狀況，說明投資者對美國經濟的未來充滿了悲觀預期。更說明中美貿易摩擦給美國對美經濟的負面影響已經開始顯現。特狼郎作為商業總總統其主要得分項在於美國經濟。如果美經濟真的進入下降周期，他必然考慮影響經濟良性運行諸多方面，當然會考慮對華貿易戰給自身經濟造成的影響普，近了說是涉及他政績的問題，遠了說是涉及他下次選舉成功與否，是否連任的問題。



目前財政部已經宣布中國將暫停對美國汽車和零部件徵收額外關稅三個月，這說明了中國的誠意，相信美國方面看到中國誠意也會考慮向貿易“停止鍵”的方向努力。其次，中美貿易戰衝擊的不僅僅是中美兩家，而是“中美＋”，即中美加上全球產業鏈上的很多國家，這將直接對世界經濟的整體復甦進程帶來嚴重衝擊。此外，姜躍春表示，貿易戰對整個世界經濟的打擊的影響將從明年上半年逐漸體現，這樣的結果，不符合世界各相關國家的利益，也不符合美國的利益，所以美國按下“停止鍵”的可能性也是存在的。



對“中美經濟脫鈎”的說法，姜躍春表示可能性不是很大。他認為全球化是世界發展大勢，目前只是出現了停滯，但不是逆轉。經濟全球化經過這麼多年的發展，使得世界各國在直接投資、商品貿易、金融合作等各個領域，都出現了前所未有的發展，各經濟體之間的聯繫也在不斷加強加深，已經形成“你中有我，我中有你”的局面，因此，全球化的趨勢難能逆轉。

