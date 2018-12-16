法媒稱歐盟拉響人工智能警報

中評社北京12月16日電／法媒稱，“需要做得更多、更快、更好並且要團結一道。”12月7日，歐盟委員會呼籲歐盟成員國加倍努力以最快速度發展有利於人工智能的國家級以及歐洲層面協調的戰略。它的目標在於，歐盟到明年夏季各自都要有一項真正的有著專向預算的國家戰略。在人工智能這個未來領域，亞洲和美國已經取得了顯著的進展。比如在美國，谷歌、蘋果、亞馬遜等企業為此投入數十億資金。而歐洲沒有諸如此類的巨頭企業來開路。



據法國《回聲報》網站12月7日報道，歐盟委員會負責數字經濟的委員瑪麗亞·加布裡埃爾強調：“就像我們這個時代的電力一樣，人工智能將會改變我們的生活和我們的社會。”歐盟委員會副主席安德魯斯·安西普指出；“以人工智能為基礎的創新在眾多領域中成為中心。人工智能可並不僅是臉書或者亞馬遜，它也對西門子、勞斯萊斯、我們的工業至關重要！”



報道指出，目前，只有包括法國和德國在內的5個國家為此做出努力。有10餘個國家正在努力，但其他國家少有進展。歐委會在12月7日的通告中指出：“歐洲在人工智能上的投資依然薄弱也太碎片化。”安西普也指出，意大利、法國和德國等“自春季以來出現了明顯的進步和努力”。



報道稱，在12月7日公布的協調計劃中，歐委會打算到2020年底，使得在人工智能方面的公共和私人投資達到“至少”200億歐元，然後在接下來的10年中每年達到200億歐元。布魯塞爾保證要在未來兩年拿出15億歐元，之後是每年10億歐元作為支持。



報道還稱，成員國代表以及挪威和瑞士的代表同歐委會一道建立合作優先領域。優先合作的將會是被認為涉及“公共利益”最廣的領域：衛生健康、交通運輸、安全和能源。歐盟打算發揮協調和便利的作用，成立一個為公共和私人機構合作的發展署以及開發一個研究人員、大學生和企業之間交流和合作的網絡。



報道稱，作為人工智能技術的關鍵點，布魯塞爾希望最終開發一些讓有關行為體都可以接入的歐洲數據中心。歐委會舉例稱，可以在病患自願的支持下開發一個匿名的醫療圖像共同數據庫“以通過人工智能改善癌症的診斷和治療”。



報道還稱，歐盟委員會也強調了要開發“一個符合基本權利和道德規範的技術”。一個集合了大學學者、企業和公民社會的專家組將在12月中旬提交一份中間報告，並在明年3月提交最終報告。歐盟委員會將在這一份報告的基礎上判斷是否要對人工智能的蓬勃發展在歐洲做出立法上的規範，比如在機器人製造方面出台一些技術性限制。



（來源：新華網）