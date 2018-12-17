潘朝陽：藍15縣市應該共拒“台獨”課綱

潘朝陽認為，清除台獨史觀是統一的第一步驟。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月17日電（記者 張嘉文）台灣師範大學東亞學系兼任教授潘朝陽16日在第一屆兩岸和平統一進程研討會中表示，兩岸若要統一，在統一之前，台灣內部反獨的各團體，必須合作努力消滅偽構的“台灣民族論”、清除穢惡的台獨史教育，這是兩岸統一的第一個步驟。因此，反獨團體應該訪問15個藍營執政的縣市首長，要求他們聯合一致，共同聲明拒絕使用分裂背叛“國家”民族的台獨史課綱，拒絕執行去中國史的台獨史教育。



第一屆兩岸和平統一進程研討會16日在台北劍潭青年活動中心舉行，由“三民主義統一中國大同盟”、“中華民族團結協會”、退役將官社會服務總會共同主辦。旨在探討三個主題，兩岸統合模式的研擬、兩岸統一前的謀和機制、兩岸統一的互利條件的設計。除了中國國民黨前主席洪秀柱受邀出席外，也邀請近30位兩岸關係學者與談。



潘朝陽在會中表示， “台獨”史有三階段，“台獨”史觀”及其教育是“台獨”分裂主義的中心思想，其意識形態之源頭，是建構主義的“台灣民族論”，此建構出來的偽論源自施朝暉（史明）於1962年以日文出版的而於1980年出版中文增訂版之《台灣人四百年史》，此書鼓吹標榜與中華民族無關的，是獨立的“台灣民族”。



潘潮陽說，李登輝掌握了“國政”之後，慢慢地開展以“台灣民族論”為中心觀的台獨史教育，這是一個有如病毒暗中侵入人體中滋生長養的革去“中華民國”之命，而在“中華民國”身體內長成“台灣共和國”之異形怪物之陰暗毒化工程，而陳水扁掌握政權之後則繼續進行深化工程。



而第三階段的台獨史教育，就是蔡英文政權急於明年的新學年度十二年“國教”中，於“國民教育”中推出最深度的完全去除中國史的“台灣國國史”教育。其課綱是如此設計歷史教育：“台灣史→東亞史→世界史”。在這個“國民教育”中，中國史完全消滅，中國的內容，是以消極的、被動的、邊緣的角色，依台獨者之主觀判斷而有條件地被選擇地納入東亞史中連帶地敘述。



如果民進黨政權仍在2020年還可存在，則往後台灣的青年“國民教育”，就不會有“中華民國國族史”教育，而正式完成“台灣民族的國史教育”。



潘潮陽建議，有必要針對台獨的“台灣國國史教育”的狂肆暴動，並且積極地消滅，所以應該組織學者針對台獨重要的歷史著作展開強力的批判，包括史明的《台灣人四百年史》、王育德的《台灣：苦悶的歷史》、杜正勝的《同心圓史觀》以及陳水扁時代的《高中歷史課綱》、蔡英文政權已經通過的《去中國史的歷史課綱》。



另外，應訪問15個藍營執政的縣市首長，要求他們聯合一致，共同聲明拒絕使用分裂背叛“國家”民族的台獨史課綱，拒絕執行去中國史的台獨史教育。並由藍營縣市執政者共同要求蔡政權立即取消違憲違法的去中國史的台獨史課綱，重新依據中國史以及中國史意義下的台灣史來規劃歷史課綱，拋棄“台灣民族”的偽論以及由此而來的虛假污穢的台獨史觀，返回到中華民族以及“中華民國”的歷史教育。



最後，反獨團體本身亦可共同組織中國史、台灣史編輯委員會，在民間社會，自己編著中國通史、中國現代史、台灣史的教材，自己建立網路、電子報，並且在全台設立歷史教室，針對全台灣庶民，開展社會層次的中國史和台灣史教育。



潘朝陽說，在台灣內部，反獨的各團體，必須進行大聯盟的合作，共同努力消滅偽構的“台灣民族論”、清除穢惡的台獨史教育，這其實是兩岸統一的第一個步驟。兩岸還需認真思考研商如何共同建立中華民族的中國歷史以及近現代史詮釋體系，它須是發揚肯定中華傳統文化的史學史觀史德。