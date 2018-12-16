京津冀中南部及晉魯豫未來十天可能重度污染

中評社香港12月16日電／國家大氣污染防治攻關聯合中心15日晚間發佈稱，經中國環境監測總站、中央氣象台、北京市環境保護監測中心以及東北、華南、西南、西北、長三角區域環境空氣質量預測預報中心聯合會商，預計未來十天，京津冀及周邊區域的中南部可能出現“5級重度污染”，24日前後在冷空氣影響下，區域污染形勢逐步緩解。



會商稱，15日大氣擴散條件不利，京津冀中南部、山西南部、山東西部、河南北部以“4級中度污染”至“5級重度污染”為主。



據新華社報道，16日至17日，受弱冷空氣影響，擴散條件自西向東改善，區域北部以“2級良”為主，中南部以“3級輕度污染”至“4級中度污染”為主；其中16日受污染傳輸影響，河北中南部、河南北部、山東西部部分城市可能出現“5級重度污染”。18日至20日，擴散條件逐步轉差，區域北部以“2級良”至“3級輕度污染”為主，京津冀中南部、山西南部、山東西部、河南北部部分城市將出現“4級中度污染”至“5級重度污染”。



21日，受弱冷空氣影響，區域北部擴散條件略有好轉，中南部空氣質量改善有限，河北中南部、河南北部、山東西部可能維持“4級中度污染”至“5級重度污染”。22日至23日，擴散條件轉差，區域中南部可能出現“4級中度污染”至“5級重度污染”。24日前後，受較強冷空氣影響，擴散條件轉好。



對北京而言，國家大氣污染防治攻關聯合中心稱，未來10天，擴散條件總體偏不利，空氣質量波動特徵明顯。16日至18日，受弱高壓及中高層偏北風影響，擴散條件較有利，空氣質量以良為主。19日至22日，地面氣壓場較弱，中層溫度偏高，溼度有所增大，擴散條件總體不利。23日至24日，受較強北部高壓及偏北風影響，擴散條件較有利。