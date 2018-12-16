中評社北京12月16日電／近日，國家統計局發布對《中國婦女發展綱要（2011—2020年）》（以下簡稱《綱要》）2017年實施情況的統計監測。監測表明，截至2017年末，中國女性就業人員占全社會就業人員的比重為43.5%。而查閱往年數據可知，自從2013年起，這一數據就年年超過《綱要》規定的40%的目標。婦女保持高就業率，折射出中國社會發展進步、社會性別主流化的進程持續穩健推進的現實，也是“她力量”越來越彰顯的反映。



成績固然可喜，但高就業率並不等於職業性別隔離的藩籬已被徹底拆除。女性在職業等級當中被隔離在職業底部的情況仍然存在，從上述監測提供的兩組2017年數據可見一斑：企業董事會與監事會中女性比例分別為39.7%和41.6%；公有制企事業單位中女性專業技術人員所占比重為48.6%，其中女性高級專業技術人員為39.3%。



而部門之間、職業之間的橫向隔離也並未消失。在今年3月8日舉行的一場省級女子專場招聘會上，“專為女性打造”的4300多個崗位主要包括“契合女性特點”的會計、出納、行政主管、人力資源專員、辦公文員、客服經理、電話營銷等。近日武漢某工商類高校開設女大學生專場招聘會上，21家知名企業設展位，“在市場推廣、人力資源、會計註冊師等多個領域，女性就業占明顯優勢”。類似新聞並不少見，而且多以正面褒揚為主。



因此，在歡呼越來越多工資高、職位高、技術含金量高的“三高職業”向女性敞開懷抱的同時，也應該正視一點：女性職業發展“去性別化”仍任重道遠。



事實上，所謂“女性化職位”並非基於所謂天生的性別生理差異，而是基於文化人為建構的結果。“一些研究表明，男性和女性的差異是被文化放大了的，實際上性別內部的差異遠遠大於性別之間的差異。”西安交通大學人文社會科學學院副教授童梅認為，正是“市場的競爭機制放大了女性的生理弱勢，強化了‘男主外，女主內’的思想，使女性在職業上升過程中受到更多阻礙。”