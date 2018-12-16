旋轉蜘蛛、精靈狗魚，哪些新物種值得關注？

中評社北京12月16日電／美媒稱，今年自然界沒有什麼好消息。冰蓋正在以前所未有的速度融化，溫室氣體排放像“超速行駛的貨運列車”一樣在加快速度，昆蟲似乎正在消失。但在所有壞消息中有一個小亮點：2018年發現了大量新物種。



據美國石英財經網站12月8日報道，科學家每年都會發現數以萬計的新物種——2016年有1.8萬個。但同樣值得指出的是，我們也在以驚人的速度摧毀物種。由於我們對大自然知之甚少，所以很難對滅絕的物種進行量化，但估計每天有幾十種到幾百種不等。



位於美國舊金山的加利福尼亞州科學院的科學主管香農·貝內特說：“據研究生物多樣性的科學家估計，地球上只有不到10%的物種被發現。”以下是今年最有意思的一些新發現：



旋轉擬扁蛛



加利福尼亞州科學院的研究人員今年發現了擬扁蛛科的三個新物種。這些在美洲、非洲、亞洲和澳大利亞發現的蜘蛛擁有世界上最快的旋轉速度，能夠在1／8秒內改變方向。與結網捕食的著名親戚家蛛不同，它們捕獲獵物靠的正是如此迅捷的動作。



豹紋鰻



不管你第一眼看到它時是怎麼想的，豹紋鰻其實是一種蠑螈而不是鰻魚，但它確實具有獨特的豹紋。在佛羅里達州河道中發現的這一新物種是近一個世紀在美國發現的最大物種之一，也證實了幾十年來有關當地人看到過這種生物的傳言。