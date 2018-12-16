脫歐之路顛簸難行　英強硬派盼特朗普政府力挺

中評社香港12月16日電／英國一跛一跛地在脫歐之路向前邁進之際，推動全面脫離歐洲聯盟（EU）的強硬派人士正在尋求特朗普政府支持，美國國務卿蓬佩奧訪問時也承諾，美英將尋求保持一種“特殊關係”。



挺過逼宮危機的英國首相特雷莎·梅近日赴布魯塞爾，尋求與歐盟就雙方達成脫歐協議中所謂的愛爾蘭邊境保障措施重新談判，歐盟回應冷淡。特雷莎·梅也未獲得美國總統特朗普力挺，特朗普曾公開質疑她的脫歐協議，傾向支持英國與歐盟切割乾淨。



中央社報道，右翼批評人士擔心，當前達成的協議恐使英國無限期留在歐盟關稅同盟，以避免愛爾蘭和北愛爾蘭之間重新設立邊界。



特雷莎·梅公布脫歐計劃後不久，特朗普對記者說，“這項協議對歐盟非常有利”，還說可能阻礙美國和英國達成貿易協議。



接替提勒森擔任國務卿的蓬佩奧也支持英國脫離歐盟。



隨著英國未達成協議硬脫歐的可能性日益高漲，蓬佩奧最近接受福斯新聞頻道訪問時，承諾美英將尋求保持一種“特殊關係”。



特朗普支持英國脫歐的立場，與前總統奧巴馬背道而馳。奧巴馬曾警告，英國脫歐後的貿易協定將“位於大排長龍的隊伍後方”。奧巴馬說，英國留在具有前瞻性的歐盟，在經濟和政治上對各方都有好處，這符合兩國大多數的外交政策考量。



對特朗普而言，英國在2016年公投決定脫離歐盟，預示他將爆冷當選美國總統，成為全球極右派的又一勝利。