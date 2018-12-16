愛爾蘭上萬名醫護人員因醫患矛盾受傷害

中評社北京12月16日電／愛爾蘭媒體15日援引衛生服務執行局的調查說，過去10年中，全國共有1萬多名醫護人員因醫患矛盾而受到人身傷害，其中約有70%的受害者為護士。



調查數據顯示，從2008年至2018年11月底，共有10，744名醫護人員受到語言或身體攻擊，其中超過7500人為護士。其中，今年1月至11月，有948名醫護人員遭遇類似攻擊，其中25人為醫生，其餘受害者均為護理人員。



針對這種情況，愛爾蘭護士工會呼籲當局增加醫院安保人員，強化對醫護人員、尤其是對護士的安保工作。



衛生服務執行局表示，將加大對醫護人員的安全培訓，幫助他們提高識別和管控風險的能力。



鑒於工作壓力大、待遇低等因素，愛爾蘭護士嚴重短缺，並引發嚴重的社會問題。愛爾蘭護士和助產士組織調查顯示，2018年1月至11月，國內因醫院床位短缺而不得不在擔架上接受治療的病人首次超過10萬人，創下2004年以來的最高紀錄，而醫院護士流失及招聘難恰好是制約醫院增設病床的重要原因之一。



調查顯示，愛爾蘭註冊護士的月均工資約為2500歐元（約合1.9萬元人民幣），比官方最新公布的社會平均工資低20%左右。有71%的愛爾蘭護校學生表示畢業後將到國外工作。



（來源：新華網）