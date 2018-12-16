“奧巴馬醫保”被裁定違憲　將訴至最高院

中評社北京12月16日電／據路透社、CNBC報道：美國得州聯邦法官15日裁定，《平價醫療法案》（“奧巴馬醫保”）中的關鍵部分違反憲法，或令整個醫保法案無效。這項裁定很可能會被上訴到最高法院。



據悉，得州沃斯堡的聯邦法官奧康納同意20個州提出的“奧巴馬醫保”違憲的聲明，表示其中關鍵的一部分與憲法不相符合，因為去年12月國會就推翻了醫保法案對個人的強制性，這項強制性措施會對未進行醫保的人進行稅務懲罰。因此，這已經令“奧巴馬醫保”失效。



美國聯邦醫療服務中心（CMS）數據指出，2018年全國約有1180萬人加入“奧巴馬醫保”計劃。共和黨人向來反對2010年通過的平價醫療法，現任總統特朗普曾多次嘗試廢除，至今仍未成功。本次20個州的聯合反對是由得州檢察長帕克斯頓以及威斯康星州檢察長施梅爾領導，他們都是共和黨人。



白宮讚揚這項裁定，但指出本案預計會被上訴到最高法院，目前仍維持現狀。彭博社報道，部分法律專家批評奧康納法官的論證，並預測這項裁定很快就會被推翻。民主黨參院議員舒默表示：“如果這項令人作嘔的判決被提至上級法院審理，它將為百萬美國家庭帶來災難性後果。”



取消“奧巴馬醫保”計劃，是特朗普的競選承諾之一，並已於去年10月簽署命令啟動廢除“奧巴馬醫保”計劃的工作，但是美國國會尚未通過新的醫改案。在得州法官的裁決出爐之後，特朗普15日發推特慶祝，並在推文中兩次將“違憲”大寫。



（來源：大公報）