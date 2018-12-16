首批65名貴州人今赴澳門務工

中評社北京12月16日電／一直在家裡幫媽媽打理農家樂的文小琴，今天起將赴澳門金莎公司打工。其工資將從現在的人民幣兩、三千元上升到九千元左右，從而實現“精准脫貧”。



貴州省商務廳廳長季泓等官員特別趕來送行，並親手給這些赴澳人員發放赴澳注意事項指引小册子。



作為貴州首批赴澳務工人員，和文小琴同行的人共有65名。他們將先搭乘D2815次貴陽北至廣州南站動車，於今天10點52分從貴陽出發，在廣州南站轉乘C7631次動車，最終到達珠海。在珠海完成預定一個月的上崗前培訓後，分別進入澳門金莎、美高美等三家公司，主要從事酒店、餐廳服務員、保潔員和保安工作。



想掙錢也想學本事



文小琴今年4月份才去過澳門旅遊，澳門整潔的環境和快節奏的工作給她留下了較深的印象。10月底，澳門方面來人在文小琴的老家凱裡招聘，文小琴通過了金莎公司的面試，被預定為澳門金莎公司公共區域保潔員，議定的待遇為月薪近11000澳元，再加每月500澳元的租房補貼。外加晚班解決住宿，免費提供兩個工作餐。白班不解決住宿，但也提供兩個工作餐。



但從數字看，這比文小琴現在的工資翻了三倍。文小琴家住凱裡市文昌路，媽媽在郊區的小高山，開了一個名為“森山老林”的農家樂餐館。文小琴初中畢業後，一直在媽媽的餐館裡幫忙，已經八九年了，現在媽媽每月給她兩、三千元，這也是當地餐館服務員的平均工資水平。