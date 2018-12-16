德國寶馬試水中國網約車市場

中評社香港12月16日電／德國寶馬集團日前在四川成都舉行發佈會，宣佈寶馬正式進軍中國網約車市場，並已在成都投放200台高端網約車。寶馬成為首家在中國獲得網絡預約出租汽車經營許可證，並投放車輛的外資企業。



新華社報道，初期投放的200台寶馬5係車輛，其中一半是插電式混合動力版，並將配備專屬網約車司機。寶馬集團大中華區總裁兼首席執行官高樂介紹說，經過調研發現，中國的高端出行服務市場有巨大的發展潛力。



對於網約車業務首選成都，高樂表示，成都的快速發展是中國改革開放40年的縮影。而且成都對新事物的接受能力強，單日使用網約車服務次數居高，同時也是寶馬最先嘗試和落地汽車分時租賃業務的市場，這對開啟新業務十分有利。



多個諮詢公司的研究數據顯示，中國網約車用戶規模已經超過2.2億人，市場高達230億美元。普華永道預測顯示，到2030年，超過三分之一的出行將涉及共享概念，中國的共享和自動出行的滲透速度將超過其他國家。



除寶馬外，另外兩家德國豪華汽車製造商，奔馳和奧迪也紛紛試水網約車和汽車分時租賃業務，且都瞄準高端市場。



有業內分析人士認為，寶馬等豪車品牌入局網約車市場，一方面是搶佔移動出行市場，在中國網約車市場上爭得一席之位；同時也為日後汽車行業轉型鋪路，在華開拓新能源汽車、自動駕駛汽車等市場。



“今年我們在中國銷售的豪華新能源汽車超過20000輛。”高樂表示，中國將“綠色”“共享”作為重要發展理念，寶馬的新能源汽車在中國將大有作為。



業內人士也指出，中國網約車市場發展時間尚短，目前正處於調整優化階段，豪車品牌真正打開高端網約車市場仍面臨諸多挑戰。



一位長期關注汽車共享經濟的運輸行業專家告訴記者，豪車品牌依靠“網約車”這種熱門模式可以提升品牌的關注度，滿足市場多樣化需求。



此外，成都市行業管理部門已約談寶馬公司，要求其必須依法依規開展網約車經營活動。 “任何網約車平台公司都應該依法依規開展經營活動，加快人證車證辦理，為乘客提供優質服務。”該管理部門的工作人員表示。