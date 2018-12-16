閩僑智庫廈大研究中心成立

中評社北京12月16日電／福建省僑聯、廈門市僑聯等聯合組建的閩僑智庫廈門大學研究中心在廈門大學正式成立。據介紹，這是落實中央關於“拓展新僑、拓展海外”的工作方針、中國僑聯關於“地方僑聯＋高校僑聯＋校友會”工作模式的一個積極探索。



福建省僑聯黨組書記、主席陳式海對記者表示，希望研究中心響應國家引資引智、建言獻策的號召，以“閩僑智庫”為平台，以《僑情專報》為載體，進一步把學術研究轉化為智庫成果，探索考核、表揚、學術評定等辦法，更好地激發專家學者參政議政的主動性；吸引專職和兼職工作力量，在為大局服務和為僑服務中提供智力支持。



廈門大學黨委副書記、副校長李建發亦表示，以廈門大學為試點，建設閩僑智庫研究中心，是新時期拓展智庫研究的新創舉，亦是發揮僑校特色的新模式。他希望研究中心充分發揮地方僑聯和高校的各自優勢，實現資源共享、合作共贏。



在當日的研討培訓時，福建省僑聯全媒體中心專題介紹了《僑情專報》工作。專家學者們圍繞主題進行討論，形成了立足高校特色、發揮智力優勢、積極建言獻策的共識。與會學者們紛紛表示要齊心協力，努力把研究中心打造成校地僑聯共建的平台、涉僑信息共通的平台、新僑成果共創的平台、僑界人才共榮的平台、僑智咨政共贏的平台。



（來源：大公網）