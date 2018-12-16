﻿故宮年訪客首破1700萬　年輕人成“主力”

中評社北京12月16日電／故宮博物院15日發布消息稱，該院13日迎來本年度第1700萬名觀眾，這也是故宮博物院年接待觀眾數量首次突破1700萬，成為世界上參觀人數最多的博物館，而且年輕人已經為參觀觀眾的主力軍。



據介紹，年輕觀眾，尤其是80後和90後，已成為參觀故宮“主力”。今年30歲以下的觀眾佔40%，30－40歲觀眾佔24%，40－50歲觀眾佔17.5%。



據介紹，12月13日11時40分，一位20歲劉姓大學生觀眾從午門檢票入院，成為故宮博物院本年度第1700萬名觀眾。從2009年，該院年度接待觀眾人次首次突破1000萬，之後每年參觀人數都以百萬計持續增長，2012年度突破1500萬，2016年突破1600萬，到今年首次突破1700萬，不斷刷新年度參觀人數紀錄。2018年，故宮博物院實行每日限流8萬措施共76天，也創造了新的紀錄。



從地域分布上來看，來自山東、河北、河南、江蘇等省區的觀眾最多，共約468萬人次，佔總人數的27.5%。直轄市中北京觀眾參觀熱情最高，有41.7萬人次，上海、天津、重慶觀眾分別為31萬、21.4萬、10.2萬人次。另外，觀眾參觀的區域分布上也出現新的變化，中軸線之外的區域得到了更多觀眾青睞。鐘表館、珍寶館等常設專館參觀人數不斷增長，2018年的參觀人數達524萬人次，比2013年翻了一番。



（來源：大公報）