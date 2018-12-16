對滯留“特急”扶貧款行為嚴懲不貸

中評社北京12月16日電／形式主義、官僚主義同我們黨的性質宗旨和優良作風格格不入，是我們黨的大敵、人民的大敵。前不久，中央紀委公開曝光六起形式主義、官僚主義典型問題，引起震動。一段時間過去了，問題查處後整改情況如何、工作有何轉變？所在單位如何深入查擺，剖析根源，汲取教訓，舉一反三？即日起，本報開設“形式主義官僚主義問題通報追蹤”欄目予以報道，敬請關注。



通報回放



2017年7月，中央財政安排專項資金4000萬元用於支持甘肅省貧困革命老區扶貧開發，7月11日省財政廳收到通知。但甘肅省財政廳農業二處原處長金中等人作風慵懶、工作責任心不強，對工作不抓落實、只當“二傳手”；時任分管副廳長楊之春等領導幹部政治意識薄弱，官僚作風嚴重，履行領導職責不到位，跟蹤抓落實不夠，直到12月6日省財政廳才完成專項資金分配工作，致使中央財政下達專項扶貧資金在省級財政滯留了146天。



4000萬專項扶貧款，滯留146天才撥付，這究竟是怎麼回事？問題出在哪裡？



情還得從頭說起。2018年4月，國務院向甘肅省委省政府反饋了2017年度扶貧開發工作成效綜合考評結果，並指出了存在的問題，“省財政廳未在規定時限內撥付全部中央財政專項扶貧款問題”便是其中之一。



針對這種不擔當不作為的現象，4月底，甘肅省紀委監委成立專項調查組展開調查核實和問責工作。記者了解到，早在2017年7月7日，財政部即以“特急”件形式印發《關於撥付2017年中央專項彩票公益金支持革命老區扶貧開發資金的通知》，為甘肅安排專項資金4000萬元，用於支持貧困革命老區扶貧開發。



但《通知》的“特急”標注，並沒有獲得相應的辦理提速，“卡殼”的問題不斷出現。直到12月6日，甘肅省財政廳才印發關於下達資金預算指標的通知。至此，中央下達的專項扶貧資金在省級財政滯留了146天。