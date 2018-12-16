“冰雪游”催穀東北旅遊熱度翻倍

中評社北京12月16日電／寒冬來臨，“冰雪游”亦掀起熱潮。記者15日從中國旅遊研究院與馬蜂窩旅遊網發布“中國省域自由行大數據系列報告之東北地區”（簡稱“報告”）獲悉，今年以來東北三省旅遊業迎來一輪顯著增長，其中黑龍江旅遊熱度漲幅最高，達到152%，遼寧和吉林的漲幅分別也達139%和133%；而且“東北游”深度體驗玩法不斷升級，“圈粉”年輕遊客。

據了解，該報告以旅遊大數據為基礎，深入剖析了中國東北三省黑龍江、吉林、遼寧的旅遊市場現狀和發展趨勢。



“東北三省有著豐富的旅遊資源，冬季的冰雪資源，長白山、大小興安嶺等自然資源以及東北獨特的民俗文化資源，讓東北游占據著獨特的地位。”馬蜂窩旅遊研究中心負責人馮饒表示，近年東北三省不斷發掘各種深度體驗的玩法，吸引了大量年輕遊客前往體驗，為東北旅遊的發展提供了新動能。



深度體驗玩法升級 助催“東北游”



報告顯示，黑龍江旅遊漲幅居東三省首位，而哈爾濱則是黑龍江最為熱門的目的地。其中，哈爾濱“冰雪大世界”最受歡迎，在此舉行的冰雪節年年花樣翻新，今年就上演古老的民俗儀式“采冰節”，還融入電競、動漫、娛樂等年輕人的新元素，並增加豐富的冰上娛樂項目，為遊客打造沉浸式的冰雪體驗。



數據顯示，黑龍江“冰雪”的關注度最為顯著，而前三名的熱搜詞分別為“雪”、“溫泉”以及“滑雪。此外，“自駕游”、“極光”、“冬捕”也受到黑龍江遊客的喜愛。