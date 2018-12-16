解決脫歐僵局　英國認真醞釀二次公投

中評社香港12月16日電／距正式脫離歐盟的日期只剩3個多月，但英國脫歐進程卻隨脫歐協議在國內卡關而陷僵局。為脫歐進行第2次公投，在4個月前還看似是個笑話，如今卻在英國國會走廊被嚴肅討論。



彭博報道，部分內閣閣員私下談論並自發性地醞釀。在11日的一場記者會，一些在野小黨領袖敦促政府考慮，把二次公投列為值得準備的一步。



中央社援引報道，最重要的是首相特雷莎·梅似也開始鬆動。她仍反對二次公投的構想，認為有損選民對政治的信任，但據報她和前首相卡梅倫討論再次公投的構想後鬆口，說只要國會議員通過要再辦公投，她會支持。



在過去，有關二次公投的設想都是它會對特雷莎·梅帶來災難後果，但現在來看，只要規劃得宜，反而可能有助她脫離僵局。舉行一個兩階段式的投票，先問選民希望脫歐或留歐，然後再問選民究竟屬意特雷莎·梅與歐盟達成的脫歐協議，還是無協議脫歐。這樣的投票可能有助特雷莎·梅的脫歐協議，以妥協版之姿從光譜的兩端中脫穎而出。



據“星期泰晤士報”報道，內閣辦公廳的官員正討論相關方案，提供選民在特雷莎·梅脫歐協議和無協議脫歐之間做選擇，選票上也還是會問願否留在歐盟。



一名支持二次公投的閣員說，再次公投理由很簡單：若什麼方案在國會裡都過不了－看樣子也的確如此，就需要把問題再訴諸選民。



星期泰晤士報指出，相當於特雷莎·梅副手的李登頓已與反對黨國會議員舉行過會談，盼營造二次公投的跨黨派共識。



有內閣閣員這週表示，他希望二次投公能擺在檯面上，對保守黨內的反對派講清楚，不要特雷莎·梅的脫歐協議就意味脫不了歐。就連推動2016年脫歐公投的英國獨立黨（UKIP）前黨魁法拉吉14日都開始向支持者喊話，要為二次公投做好準備。