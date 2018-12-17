王鍵：東北亞地區迎來合作發展新機遇

中國社會科學院近代史研究所研究員王鍵（中評社 李娜攝） 中評社北京12月17日電（記者 李娜）中國社會科學院近代史研究所研究員王鍵在“東亞合作論壇2018：新時代的中日韓關係”國際學術研討會中發表觀點稱，當前東北亞地區出現中日中朝以及韓朝關係的轉圜和其他連帶的轉圜，加之日韓的市場化合作為東北亞合作提供了新思維與新模式、新路徑。中日、中日韓、以及東北亞既有明顯的優勢互補，也存在同質和產業的競爭。未來，東北亞各國應該在新模式、新產業、新領域上積極探索。



就東北亞安全形勢和經濟合作路徑的背景，王鍵分析道，面對當前複雜多變的國際政治經濟形勢，中日韓加強合作不僅是三國自身發展的需要，也是地區國家和國際社會的共同期待。李克強總理訪日出席第七次中日韓領導人會議，提出的多項中國倡議得到響應，例如建立“中日韓＋x”合作機制，聯合拓展第四方市場等，這正是發揮三國互補優勢、拓展合作外延、滿足合作方發展需要的有益選項。



對於東北亞地緣格局而言，中日韓領導人會談的政治意義在於提供第三方平從而為雙邊衝突的和解提供外交轉圜的餘地和場合。在可預期的未來，可利用中日韓三邊機制實現對雙邊衝突的和解和雙邊關係比如中日關係的重塑，這或許就是中日韓三邊機制對於東北亞地緣格局穩定的真正意義所在。通過這一多邊外交場合實現雙邊領導人會談，是當下東北亞局勢下實現中日關係正常化的最佳路徑。



王鍵分析指出，當前東北亞各國提出的發展戰略大多是一種區域性甚至是跨區域的，如何加強這種戰略對接應該是東北亞區域合作的一個重要方面。中日韓三國己有比較堅實和制度化的合作基礎，未來中日韓三國應持續引領擴大共同利益，密切管控化解分歧，使中日韓合作進一步成為帶動東亞地區發展的強力引擎。



在經濟一體化和自由貿易體系方面，東北亞各國也面臨著一個新的發展機遇。王鍵認為，在外部壓力下，東北亞國家對維護自由貿易體和加強區域內和次區域內的貿易安排有更多的共識和動力。隨著中日韓合作的提升，當前東北亞區域出現新的雙邊和多邊關係的轉圜，而美國優先下的貿易保護主義抬頭，中日韓同為貿易大國，並同處於東亞生產價值鏈上，具有相對一致的地區利益。面對共同的外部挑戰，中日韓三國抱團取暖的需求自然有所上升。

