文在寅就勞工案判決向日韓議聯表示尊重司法

中評社香港12月16日電／日本跨黨派的日韓議員聯盟（會長為前財務相額賀福志郎）代表團14日與韓國總統文在寅在首爾青瓦台（總統府）舉行了會談。圍繞勒令日本企業對韓國原被征勞工等做出賠償的韓國最高法院一系列判決，文在寅明確表示“（立法、行政、司法）三權分立，政府無法干預。必須尊重判決”。相關人士及韓國總統府透露了該消息。



共同社消息，這是文在寅就一系列判決首次向日方表明看法。日本首相安倍晉三與文在寅11月均出席了東盟（ASEAN）相關首腦會議等國際會議，但沒有舉行日韓首腦會談。



文在寅在與日韓議聯的會談時，在認同1965年《日韓請求權協定》有效的基礎上，提及“個人請求權並未消失。希望兩國政府協商如何解決”。他還表示韓國政府將花費時間探索解決辦法。



作為與安倍的共識，額賀就原被征勞工判決以及解散慰安婦相關財團的決定告知稱“深切擔憂。期待韓方採取妥善措施”。關於原被征勞工問題，他提出要求稱“這是韓國決定的事項。希望以日本能夠接受的方式謀求解決”。



之後，日韓議聯與韓日議員聯盟（會長為姜昌一）舉行了聯席大會併發表聯合聲明。關於原被征勞工判決，寫明日本立場稱“日方對事態表示深切擔憂”，但未明示韓方立場。



聯合聲明同時稱“日韓兩國的政府和國會應該發揮領導力，處理棘手問題，構築良好關係”，期待不損害日韓關係。聲明還指出國民層面的交流“將成為解決外交、歷史問題的力量”。