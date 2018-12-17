仇長根：台灣政局的新觀察點

華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根（中評社資料圖） 中評社香港12月17日電（記者 鄭漢龍）華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、國台辦海研中心特約研究員仇長根，日前應邀在復旦大學，就《九合一選後的台灣政局與兩岸關係》，為百余名研究生作報告。



第一，民進黨“慘敗”，縣市長從13席降為6席，地方實力受重挫，影響到2020年大選佈局。



仇長根認為，此次選舉民進黨基本盤乃至鐵票流失200多萬，無疑受到執政無能和“韓流與柯P”的衝擊。“藍營”歸隊，“無黨”吸票，原挺綠“年輕選民”、“經濟選民”的基本盤鬆動縮小。敗選後遺症是：



（1）敗選究責加劇黨內矛盾。民進黨內“英系、蘇系、謝系、遊系”之間和新潮流系本來就不和。此次選舉具指標性的台中、高雄、嘉義三市和宣蘭、澎湖、彰化三縣“翻盤”，不僅派系領頭人被追責，而且已經造成黨內派系的相互指責與攻擊。



（2）派系爭搶黨主席位子開打。蔡第一時間辭黨主席，但並不能解決派系矛盾。黨最大派系新潮流內訌，“綠委”段宜康第一個拍桌，炮轟“民進黨徹底讓人民失望才導致敗選”。“新系”大老吳乃仁，不滿同派系、高票連任桃園市長的鄭文燦等13人提名“謝系”、“行政院”秘書長卓榮泰選黨主席，憤而“退黨退流”。



（3）蔡英文連任“亮紅燈”面臨“逼宮”。多家民調顯示超半數民眾不支持蔡連任，但蔡不可能放棄連任的機會。“行政院長”賴清德是黨內實力與名氣兼具的“政治明星”，且選前、選後民調都勝蔡。賴自恃“獨派”和新潮流系強挺，“蔡賴”誰參選2020，必將是一場同陣營內部的“政治豪賭”。客觀分析，目前蔡權力在握，仍掌握“行政、立法、司法、國安”和“中央”財政預算大權，以及對大陸政策主導權，其地位暫時無以撼動。而民進黨是一個危機感強、整合快，能團結對外的政黨，敗選後最重要是穩定“軍心”。蔡和親“英系”幹將蘇嘉全、陳其邁等人，借“新系”鄭文燦、“正國會”林佳龍等“垮派系”中生代之手，與賴搶拉“新系”實力派人物，先定下黨主席人選，穩住陣腳，助蔡突圍，以鞏固其地位。

