湯紹成：九二共識是兩岸最佳緩衝劑

湯紹成表示，九二共識是目前兩岸最佳的緩衝劑與潤滑劑。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月17日電（記者 張嘉文）台灣政治大學國際關係研究中心研究員湯紹成16日在第一屆兩岸和平統一進程研討會中表示，“九二共識”是目前兩岸最佳的緩衝劑與潤滑劑。由於有關“中華民國”等政治問題一時難解，所以暫時以“九二共識”來表明兩岸非外國的關係，確實是當前沒有辦法中最佳的辦法。若此，雙方都還有一些轉圜餘地，可以各自解讀，否則被逼表態，那就必須攤牌，確實不智。



第一屆兩岸和平統一進程研討會16日在台北劍潭青年活動中心舉行，由“三民主義統一中國大同盟”、“中華民族團結協會”、退役將官社會服務總會一同主辦。旨在探討三個主題，兩岸統合模式的研擬、兩岸統一前的謀和機制、兩岸統一的互利條件的設計。除了中國國民黨前主席洪秀柱受邀出席外，也邀請近30位兩岸關係學者與談。



湯紹成在會中表示，此次台灣九合一選舉與公投，藍營大勝，台灣內部藍綠版圖大翻轉，確實振奮人心。若能持盈保泰，當可寧靜致遠，2020自然水到渠成。雖然如此，以目前台灣內部的氛圍觀之，兩岸的統一好似遙不可及，甚至被綠營視為是洪水猛獸，避之唯恐不及。但是，世事多變化，風雲難測，當前兩岸統一是台灣唯一選擇的態勢已日益明顯，目前正是探討兩岸互利的最佳時機。



湯紹成說，以目前兩岸的情勢觀之，雙方軍事衝突的可能性降低，在九合一選後，15個國民黨地方首長都接受“九二共識”，葉爾欽效應因而發酵，經貿與文化交流快速增加。因而，若從新功能主義以及社會建構主義的角度來觀察，兩岸的良性互動，將會對於政治的對立產生極大的改善作用。



湯紹成指出，除非政府一意孤行、孤注一擲，走“台獨”偏鋒，但這也會對於綠營2020的大選不利，因而兩岸磨合的發展將再度重啟。而在九二共識的基礎上，對內（兩岸）而言，雙邊關係屬於內部關係；對外（國際）而言，“中華民國”是“主權國家”，勿庸置疑，再加上以名實互用的方式參與國際組織，這就是目前兩岸之間的最佳安排，若加以改變或違逆此道，台灣將難以生存。



湯紹成認為，若未來兩岸可以在反對分裂國土與放棄使用武力，以及相互尊重自主與發展睦鄰關係等方面達成協議，北京將更加向默認與事實承認“中華民國”的方向邁進，雙方逐漸接近與趨同，並將“一中原則”的絕對化日益轉為相對化，這也是一種名與實的辯證，也是一種內外有別的處理，以便強化“一中地區特殊關係”的內涵，來爭取台灣民眾的支持。



屆時，兩岸仍在主權重疊與治權分立的基礎上，對內兩制，對外一致，合而不同，合而求同，這將是具有兩岸特色的新政治安排，北京自然無由繼續封鎖台灣的外交空間。依此觀之，若兩岸以和平協議為基礎，上述一中原則的相對化，亦可能是此名實辯證發展的結果，屆時兩岸當可互為表裡，相互為用，相得益彰，何樂不為。



湯紹成強調，若北京能認知“台獨”勢力不會再起，以及美國干涉兩岸事務的意願降低，將可能會給於台灣較大的國際空間。相對的，若國民黨能在外交方面得分越多，就更能增加長期執政的機會，其中尤以北京對於台灣或是“中華民國”事實承認的程度，可以視為指標，因而極有可能發展出類似德國式“屋頂理論”的情況。在這方面，台灣將會持續爭取。因而，在台灣的國際性體育賽事，將會發生相當的推進作用，但這也要看雙方是否處置得宜而定。



湯紹成最後提到，基於兩岸關係的史地與人文的特質，當可超越內外分離因素的影響，殊途同歸與分久必合的發展軌道已經十分清楚，面統與論統時機來臨，應加緊把握，排除萬難，積極努力。但是，要如何在這個歷史的大洪流中，找出對台灣以及兩岸最佳的安排，確實是我們的生存之道，不可不慎。目前綠營已窮途末路，但“台獨”猶如百足之蟲、死而不僵，仍不能掉以輕心。